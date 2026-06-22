Otoda üretici marjları erirken batarya şirketleri devleri solladı
Elektrikli araçlarda kızışan fiyat savaşı üreticilerin kârlarını aşağı çekti. Batarya üreticileri ise rekabetten güçlenerek çıktı. Dünya devi CATL’nin tek başına elde ettiği 20,7 milyar yuanlık kâr, 7 otomobil üreticisini geride bıraktı. BYD, Geely, Chery, SAIC, Great Wall Motor, Seres ve Changan’ın toplam net kârı 17,5 milyar yuanda kaldı.
Dünyada birçok markanın ortaklık kurmak zorunda kaldığı Çinli batarya devi CATL, 2026’nın ilk çeyreğinde açıkladığı finansal sonuçlar 7 büyük devi geride bıraktı. Şirket, yılın ilk üç ayında 129,13 milyar yuan gelir elde ederken net kârını 20,74 milyar yuana taşıdı. Yıllık bazda yüzde 48,5’lik bir artış yaşayan CATL’nin tek başına elde ettiği kâr, BYD, Geely, Chery, SAIC, Great Wall Motor, Seres ve Changan gibi yedi otomobil üreticisinin toplam ilk çeyrek kârını geçti. 7 üreticinin aynı dönemdeki toplam net kârı yaklaşık 17,5 milyar yuan seviyesinde kaldı.
En büyük maliyet bataryada
BYD, Geely, Chery ve diğer Çinli üreticiler son yıllarda hem iç pazarda hem de ihracatta hızlı büyüme yakaladı. Ancak Çin’de elektrikli araç pazarındaki yoğun fiyat rekabeti, otomobil üreticilerinin kâr marjlarını baskılamaya devam ediyor. Markalar daha fazla araç satmak için fiyat indirimlerine giderken, batarya maliyeti toplam araç maliyetinin en büyük kalemlerinden biri olmaya devam ediyor. CATL ise bu yapının merkezinde. Şirket yalnızca tek bir markaya bağlı değil; birçok otomobil üreticisine batarya sağlıyor. Bu da CATL’ye hem ölçek avantajı hem de pazarlık gücü kazandırıyor. Başka bir ifadeyle, Çinli otomobil üreticileri kendi aralarında sert fiyat savaşına girerken, CATL elektrikli dönüşümün vazgeçilmez tedarikçisi olarak kârlılığını koruyabiliyor. 2026’nın ilk çeyreğinde CATL’nin Çin’deki batarya kurulumları 59,52 GWh’ye ulaştı. Şirketin Çin pazarındaki payı yüzde 46,4 seviyesine çıktı. Türkiye'de de kârlılığa odaklanan bazı üreticiler de CATL ile ortaklık yaptı.
Küresel pazarın yüzde 40’ına hitap ediyor
CATL’nin üstünlüğü sadece Çin pazarıyla sınırlı değil. SNE Research verilerine göre şirket, 2026 Ocak-Nisan döneminde küresel elektrikli araç batarya pazarında yüzde 40,1 paya ulaştı. Aynı dönemde BYD’nin payı yüzde 14,2, LG Energy Solution’ın payı ise yüzde 9,1 oldu. Bu veri, CATL’nin en yakın rakibi BYD’nin neredeyse üç katı büyüklüğünde bir küresel batarya payına sahip olduğunu ortaya koydu. Böylece iki Çinli şirket olan CATL ve BYD’nin toplam pazar payı yüzde 54,3’e ulaştı. CATL, 2025’te 423,7 milyar yuan gelir ve 72,2 milyar yuan net kâr açıkladı. CATL küresel güç bataryası pazarında yüzde 39,2 payla dokuzuncu kez liderliğini korudu.
Elektrikli aracın kontrolü ellerinde
CATL’nin bu yüksek kârlılıklarının ana nedenlerinden biri bataryanın temel unsur olması. Elektrikli bir otomobilde batarya yalnızca maliyet kalemi değil; menzil, şarj hızı, güvenlik, performans ve kullanım ömrünü doğrudan belirleyen teknoloji. Bu nedenle bataryayı kontrol eden şirket, elektrikli araç ekosisteminin merkezinde yer alıyor. Ayrıca, CATL çok sayıda markaya satış yaparak tek bir otomobil üreticisinin satış performansına bağımlı kalmıyor. BYD kendi bataryasını üretse de, birçok Çinli ve küresel üretici CATL’ye bağımlı. Bu durum şirketin gelir tabanını genişletiyor. En son Togg bile CATL’den ile batarya tedariğine başlamıştı. Şirket ne kadar çok üretirse birim maliyetleri o kadar aşağı çekiyor. Bu yüzden sıfırdan üretim yapan bir marka yerine o maliyet tedarikle daha basit hallediliyor.
Yüksek voltajla rekabet kârlılıkları zorluyor
Çin elektrikli araç pazarı beklenenden daha hızlı bir şekilde büyüyor. Ve büyümeye de devam ediyor. Fakat bunun bedeli de sert fiyat rekabetiyle oluyor. Markaların agresif fiyat politikası, birçok üreticiyi indirim yapmaya zorlarken, üreticilerin kâr marjlarını da aşağı çekiyor. Bu yüzden fazla araç satılmasına rağmen elde edilen kârlar gün geçtikçe düşüyor. Bu yüzden CATL doğrudan araç satmadığı için bu fiyat savaşından çok da etkilenmiyor. Hatta Çinli otomobil üreticileri Çin’den ziyade Avrupa’da daha iyi fiyat rekabeti yapabiliyor.