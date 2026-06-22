Otoda üretici marjları erirken batarya şirketleri devleri solladı

Dünyada birçok markanın ortaklık kurmak zorunda kaldığı Çinli batarya de­vi CATL, 2026’nın ilk çeyreğin­de açıkladığı finansal sonuçlar 7 büyük devi geride bıraktı. Şirket, yılın ilk üç ayında 129,13 milyar yuan gelir elde ederken net kârı­nı 20,74 milyar yuana taşıdı. Yıl­lık bazda yüzde 48,5’lik bir artış yaşayan CATL’nin tek başına el­de ettiği kâr, BYD, Geely, Chery, SAIC, Great Wall Motor, Seres ve Changan gibi yedi otomobil üre­ticisinin toplam ilk çeyrek kârı­nı geçti. 7 üreticinin aynı dönem­deki toplam net kârı yaklaşık 17,5 milyar yuan seviyesinde kaldı.

En büyük maliyet bataryada

BYD, Geely, Chery ve diğer Çin­li üreticiler son yıllarda hem iç pazarda hem de ihra­catta hızlı büyüme yakaladı. Ancak Çin’de elekt­rikli araç pa­zarındaki yoğun fiyat rekabeti, oto­mobil üreticilerinin kâr marjla­rını baskılamaya devam ediyor. Markalar daha fazla araç satmak için fiyat indirimlerine giderken, batarya maliyeti toplam araç ma­liyetinin en büyük kalemlerin­den biri olmaya devam ediyor. CATL ise bu yapının merkezin­de. Şirket yalnızca tek bir mar­kaya bağlı değil; birçok otomobil üreticisine batarya sağlıyor. Bu da CATL’ye hem ölçek avantajı hem de pazarlık gücü kazandırı­yor. Başka bir ifadeyle, Çinli oto­mobil üreticileri kendi araların­da sert fiyat savaşına girerken, CATL elektrikli dönüşümün vaz­geçilmez tedarikçisi olarak kâr­lılığını koruyabiliyor. 2026’nın ilk çeyreğinde CATL’nin Çin’de­ki batarya kurulumları 59,52 GWh’ye ulaştı. Şirketin Çin pa­zarındaki payı yüzde 46,4 sevi­yesine çıktı. Türkiye'de de kârlı­lığa odaklanan bazı üreticiler de CATL ile ortaklık yaptı.

Küresel pazarın yüzde 40’ına hitap ediyor

CATL’nin üstünlüğü sadece Çin pazarıyla sınırlı değil. SNE Research verilerine göre şir­ket, 2026 Ocak-Nisan dönemin­de küresel elektrikli araç batar­ya pazarında yüzde 40,1 paya ulaştı. Aynı dönemde BYD’nin payı yüzde 14,2, LG Energy So­lution’ın payı ise yüzde 9,1 oldu. Bu veri, CATL’nin en yakın raki­bi BYD’nin neredeyse üç katı bü­yüklüğünde bir küresel batar­ya payına sahip olduğunu orta­ya koydu. Böylece iki Çinli şirket olan CATL ve BYD’nin toplam pazar payı yüzde 54,3’e ulaştı. CATL, 2025’te 423,7 milyar yuan gelir ve 72,2 milyar yuan net kâr açıkla­dı. CATL küresel güç bataryası pa­zarında yüzde 39,2 payla do­kuzuncu kez liderliğini korudu.

Elektrikli aracın kontrolü ellerinde

CATL’nin bu yüksek kârlılıklarının ana nedenlerinden biri bataryanın temel unsur olması. Elektrikli bir otomobilde batarya yalnızca maliyet kalemi değil; menzil, şarj hızı, güvenlik, performans ve kullanım ömrünü doğrudan belirleyen teknoloji. Bu nedenle bataryayı kontrol eden şirket, elektrikli araç ekosisteminin merkezinde yer alıyor. Ayrıca, CATL çok sayıda markaya satış yaparak tek bir otomobil üreticisinin satış performansına bağımlı kalmıyor. BYD kendi bataryasını üretse de, birçok Çinli ve küresel üretici CATL’ye bağımlı. Bu durum şirketin gelir tabanını genişletiyor. En son Togg bile CATL’den ile batarya tedariğine başlamıştı. Şirket ne kadar çok üretirse birim maliyetleri o kadar aşağı çekiyor. Bu yüzden sıfırdan üretim yapan bir marka yerine o maliyet tedarikle daha basit hallediliyor.

Yüksek voltajla rekabet kârlılıkları zorluyor

Çin elektrikli araç pazarı beklenenden daha hızlı bir şekilde büyüyor. Ve büyümeye de devam ediyor. Fakat bunun bedeli de sert fiyat rekabetiyle oluyor. Markaların agresif fiyat politikası, birçok üreticiyi indirim yapmaya zorlarken, üreticilerin kâr marjlarını da aşağı çekiyor. Bu yüzden fazla araç satılmasına rağmen elde edilen kârlar gün geçtikçe düşüyor. Bu yüzden CATL doğrudan araç satmadığı için bu fiyat savaşından çok da etkilenmiyor. Hatta Çinli otomobil üreticileri Çin’den ziyade Avrupa’da daha iyi fiyat rekabeti yapabiliyor.