Otoda zamlar başladı

AYSEL YÜCEL

Otomotivciler nisan ayıyla birlikte kur artışını fiyatlara yansıtmaya başladı. Bazı markalarda fiyatlar yüzde 8’den fazla arttı. Otomotiv data ve ikinci el araç fiyatlandırma şirketi Cardata’nın DÜNYA’ya açıkladığı araştırmasına göre; 31 Mart-3 Nisan tarihleri arasında otomobil ve hafif ticari araçlara ortalama yüzde 5 oranında zam yapıldı.

Cardata’nın verilerine göre; Audi, Fiat, Opel’in modellerinde 31- Mart-3 Nisan tarihleri arasında ortalama yüzde 8 zam yapılırken, Toyota’da bu oran yüzde 7, Skoda’da ise yüzde 6 oldu. BMW ve Mercedes’te ise ortalama fiyat artışı yüzde 5 olarak açıklandı. Honda yüzde 4, Hyundai yüzde 3, Suzuki ve Citroen fiyatları ortalama yüzde 2 artırdı. Cardata CEO’su Hüsamettin Yalçın, bazı otomobil markaların kur farkını fiyatlara yansıtmadığını, ancak önümüzdeki günlerde otomobilde yeni zamların kapıda olduğunu söyledi.

En ucuz araç 140 bini aşıyor

Nisan ayı itibariyle piyasadaki 2021 model en ucuz araç 140 bin TL'den başlıyor. Kur atışı nedeniyle birçok model son bir yılda yüzde 35’e yakın zamlandı. Skoda Türkiye Genel Müdürü Zafer Başar, bazı ithal modellerde bu oranın yüzde 40’lara kadar çıktığını söyledi. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Bilaloğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, kur artışı nedeniyle yüzde 45 ÖTV baremine giren araç sayısının bir modele kadar indiğini belirtmişti. Bilaloğlu, “Kur artışı bu şekilde sürerse 45-50’ye giren araç sayısı kalmayacak. 30 yıllık ÖTV sistemi artık çok yamalı bohça haline geldi” yorumunu yapmıştı. Sektör temsilcileri, Türkiye’nin otomotiv sanayisinin dünya ile mücadele etmesi için vergilendirme sistemi yeniden yapılandırılmasını talep ediyor.

İlk çeyrekte rekor kıran otomotivciler, kura bağlı olarak artan fiyatların satışları frenleyeceği görüşünde. TCMB’nin bu ayki faiz kararı, çip krizindeki gelişmeler ve salgının seyri de satışları etkileyecek diğer faktörler olacak.

Cardata CEO’su Hüsamettin Yalçın

İkinci elde de fiyatlar artıyor

Sıfır araç üreticileri, mart ayında ellerinde bulunan stoklar nedeniyle kur artışını ilk olarak nisan ayında fiyatlara yansıttı. İkinci el araçlarda ise fiyat artışı mart ayında başlamıştı. Martın son iki haftasında ikinci el fiyatlarının yaklaşık yüzde 1 arttı. Cardata CEO’su Hüsamettin Yalçın, nisan ayı başı itibarıyla ikinci el araç fiyatlarında yüzde 1 ila yüzde 1,5’luk bir artış olduğunu belirterek, “Havaların ısınması, insanların bu aylardan itibaren daha fazla seyahat edecek olması, temmuz sonuna kadar 2 bayramın olması nedeniyle vatandaşların ikinci el araç alıp daha fazla yolda olacakları bir döneme girdik. Şu an talep düşüklüğünden dolayı göreceli olarak düşük olan ikinci araç fiyatları da hem bu yüzden hem de sıfır km araçlardaki fiyat artışlarından dolayı yavaş yavaş bu aydan itibaren yükselmeye devam edecek. Artan talep fiyatları da yukarı çekecek” diye konuştu. Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız da “Bahar aylarının gelmesi ve salgın kısıtlamalarının azalmasıyla birlikte ikinci elde fiyatlarda artış trendinin devam etmesini öngörüyoruz” dedi.