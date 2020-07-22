Otokar, 398,2 milyon liralık Yatırım Teşvik Belgesi aldı

22 Temmuz 2020

Otokar'dan konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı

Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz Yatırım Teşvik Belgesi müracaatımız onaylanmış ve toplam 398.169.189 TL'lık tutarda ve 4 yıllık dönemde yapılması öngörülen modernizasyon yatırımı için adımıza

512845 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir.

Bölgesel Yatırım kapsamındaki yatırımlarımızla ilgili olarak yararlanacağımız destek unsurları aşağıdaki gibidir:

1- KDV İstisnası,

2- Gümrük Vergisi Muafiyeti,

3- Vergi İndirimi Oranı % 80– Yatırım Katkı Oranı %40

4- Sigorta Primi İşveren hissesi Desteği (7 yıl)

5- Faiz Desteği"

(Foreks)