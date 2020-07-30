Otokar, ilk 6 ayda 172 milyon lira net kar elde etti

30 Temmuz 2020

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, satış gelirleri yüzde 11 azalarak 1 milyar 136 milyon lira oldu. Geçen yılın aynı döneminde satış gelirleri 1 milyar 284 milyon lira seviyesindeydi. Şirketin net karı 2019 yılının aynı döneminde 195 milyon lira olmuştu.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"İhracat geliri 867 milyon TL olarak gerçekleşirken, toplam ciro içindeki payı yüzde 76 seviyesinde oluştu. Brüt Kar 439 milyon TL, brüt kar marjı yüzde 38,6 olarak gerçekleşti."