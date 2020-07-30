Otokar, ilk 6 ayda 172 milyon lira net kar elde etti
Otokar, 2020 ilk altı aylık finansal neticelerine göre 172 milyon lira net dönem karı elde etti.
Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, satış gelirleri yüzde 11 azalarak 1 milyar 136 milyon lira oldu. Geçen yılın aynı döneminde satış gelirleri 1 milyar 284 milyon lira seviyesindeydi. Şirketin net karı 2019 yılının aynı döneminde 195 milyon lira olmuştu.
Açıklamada şu bilgiler verildi:
"İhracat geliri 867 milyon TL olarak gerçekleşirken, toplam ciro içindeki payı yüzde 76 seviyesinde oluştu. Brüt Kar 439 milyon TL, brüt kar marjı yüzde 38,6 olarak gerçekleşti."