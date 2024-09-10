Otokar, yüzde 100 elektrikli kamyonu e-ATLAS'ın ilk satışını gerçekleştirdi

Şirketten yapılan açıklamaya göre,​​​​​​​ Otokar, bu satışla Türkiye'deki ilk elektrikli hafif kamyon satışını da gerçekleştirirken, e-ATLAS, Standart Katı Atık şirketi filosunda, yoğun insan trafiğinin olduğu dar sokaklarda çöp toplama aracı olarak görev alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Ticari Araçlar Lideri Kerem Erman, sektörde 20 yıla yakın süredir alternatif yakıtlı araçlar alanında önemli başarılara imza attıklarını belirtti.

Erman, "Kamyon ürün ailemize eklediğimiz ve aynı zamanda ilk satışını gerçekleştirdiğimiz e-ATLAS ile başarı hikayemizi bir adım daha ileri taşıyoruz. Türkiye'de satılan ilk elektrikli hafif kamyonun Otokar e-ATLAS olması bizim için ayrıca mutluluk verici. Otokar'ın elektrikli kamyon ailesi yeni modellerle önümüzdeki dönemde büyümeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Otokar'ın hafif kamyon segmentindeki başarısını yeni araçlarla pekiştirdiğine dikkati çeken Erman, Otokar ATLAS ile 2013'te adım attıkları hafif kamyon segmentinde, sektörün öncelikli tercihleri arasında yer almayı başardıklarını kaydetti.

"e-ATLAS, sıfır emisyon ve sessiz sürüş özellikleriyle de şehir yaşamına katkı sağlayacak"

Erman, Geçen yıl satılan her beş hafif kamyondan birinin ATLAS olduğunu bildirerek, "Şimdi ailenin yeni üyesi e-ATLAS, kentsel lojistik, ekspres teslimat, soğuk zincir taşımacılığı başta olmak üzere ticarete çevreci bir çözüm sunacak. Farklı sürüş modlarıyla işletmelere daha yüksek verimlilik sağlayacak olan e-ATLAS, sıfır emisyon ve sessiz sürüş özellikleriyle de şehir yaşamına katkı sağlayacak." açıklamasında bulundu.

Otokar ATLAS, esnek yapısıyla her hizmete uyum sağlıyor.

Zor koşullara dayanıklılığı ve yüksek performansıyla kullanıcılarının yükünü hafifleten ATLAS ailesinin yeni üyesi e-ATLAS, sıfır emisyon, sessiz sürüş, konfor ve güvenliği bir arada sunuyor. Şehir içi kullanıma uygun kompakt boyutlarıyla dar sokaklarda kolaylıkla manevra yapabilen e-ATLAS, 115 kW motor gücüne sahip. Araç, tam şarjla 200 kilometre menzil sunuyor

Geniş sürücü kabini ve yüksek performanslı klimasıyla ön plana çıkan e-ATLAS, AEBS ve LDWS gibi güvenlik teknolojileri ve gelişmiş yardımcı fren sistemleriyle de üst düzey güvenlik sağlıyor. e-ATLAS, Cruise Control ve dijital gösterge paneli gibi modern özellikleri de üzerinde barındırıyor.