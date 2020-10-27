Otokar'dan, yaklaşık 110 milyon dolar bedelli yeni ihracat sözleşmesi

27 Ekim 2020

Otokar'dan konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Şirketimiz, 4x4 ve 8x8 Taktik Tekerlekli Zırhlı araçlar ile bu araçların yedek parça ve eğitim hizmetleri satışını kapsayan, yaklaşık 110 milyon dolar bedelli yeni bir ihracat sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme, teminat mektubu işlemlerinin tamamlanması, avans ödemesinin yapılması ve ihracat ile ilgili gerekli izinlerin alınmasını takiben yürürlüğe girecek olup, ilgili teslimatların 2021 yılında başlayarak 2022 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır."