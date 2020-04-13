Otomerkezi'nde tek tıkla araç kapıda

13 Nisan 2020

Türkiye'nin ikinci el araç pazarındaki önemli oyuncularından Otomerkezi.net, dijital altyapısını genişleterek yeni bir hizmet sunmaya başladı. Online İletişim Sistemi (OİS) adı verilen yeni Online İletişim Sistemi kapsamında, ikinci el araç almak isteyenler internet üzerinden tek tıkla otomobil sahibi olabiliyor.

Online İletişim Sistemi, kapsamında, müşteriler otomerkezi.net web adresi üzerinden tek tıkla ikinci el araç satın alabiliyor. Detaylı araç görselleri ve araç videoları müşteri ile WhatsApp üzerinden paylaşılırken, görüntülü konuşma vasıtasıyla danışman tarafından tüm araç detayları iletiliyor. Noterden vekaletname çıkardıktan sonra noter devir işlemleri, müşterinin seçtiği ekspertiz noktasında ekspertiz ve araç dezenfeksiyonu için hiçbir ücret talep edilmiyor. İstanbul'da 24 saat içinde araçlar kapıya kadar teslim ediliyor. Türkiye çapında 81 il, 913 ilçede geçerli olan online satın alma işlemi kapsamında, araçtan memnun kalmayan sürücüler 48 saat içinde aracı iade edebiliyor. Ayrıca online ortamda satın alınan ikinci el araçlar için, 1 yıl satış sonrası garantisi hediye ediliyor.