ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
16 °C

Otomobil alış-satışı ortadan kalkacak

Enerjisa’nın iştiraki Eşarj’ın Genel Müdürü Cem Bahar, elektrikli araçların fosil yakıtlı araçların yerini almakla kalmayıp, getireceği paylaşım modeliyle otomobil almayı ve satmayı cazip olmaktan çıkaracağını söyledi.

Otomobil alış-satışı ortadan kalkacak
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.

Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.

eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.