Otomobil alış-satışı ortadan kalkacak
Enerjisa’nın iştiraki Eşarj’ın Genel Müdürü Cem Bahar, elektrikli araçların fosil yakıtlı araçların yerini almakla kalmayıp, getireceği paylaşım modeliyle otomobil almayı ve satmayı cazip olmaktan çıkaracağını söyledi.
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