Otomobil almak isteyenlere 67 yıldır kredi sağlayan şirkete kayyum atandı

İngiltere’de araç finansmanı alanında uzun yıllardır faaliyet gösteren bağımsız kredi kuruluşu Wye Finance Co, mali zorluklar nedeniyle kayyum sürecine alındı.

Şirketin yönetimi, iflas ve yeniden yapılandırma uzmanları Lee Manning ve Mark Supperstone’a devredildi.

1959’dan bu yana yüzbinlerce müşteriye kredi sağladı

1959 yılında kurulan Wye Finance Co, İngiltere’de araç finansmanı başta olmak üzere bireysel krediler ve çeşitli finansman çözümleri sunan köklü şirketlerden biri olarak biliniyordu. On yıllar boyunca hem bireysel müşterilere hem de otomobil bayilerine finansman sağlayan şirket, sektörün tanınmış aktörlerinden biri haline gelmişti.

Sabit taksitli araç kredileri sunuyordu

Wye Finance’in sunduğu araç finansman modellerinde sabit geri ödeme planları bulunuyordu. Bu sayede müşteriler, kredi süresi boyunca ödeyecekleri tutarı önceden bilerek bütçelerini daha kolay planlayabiliyordu.

Araç finansmanı sektöründe riskler artıyor

Wye Finance’in çöküşü, İngiltere’de araç finansmanı sektöründe artan ekonomik baskıların yeni bir örneği olarak görülüyor. Yükselen faiz oranları, düşen tüketici talebi ve artan finansman maliyetleri sektörde faaliyet gösteren birçok şirket üzerinde baskı oluşturuyor.

Uzmanlar, özellikle bağımsız ve küçük ölçekli finans şirketlerinin bu tür ekonomik dalgalanmalardan daha fazla etkilendiğini belirtiyor.

Binlerce müşteri için belirsizlik dönemi başladı

Şirketin kayyum yönetimine alınması, mevcut müşterilerin kredi sözleşmeleri ve finansman süreçleri açısından belirsizlik yaratabilir. Ancak kayyum sürecinde şirketin mevcut sözleşmeleri genellikle geçerliliğini korur ve yeniden yapılandırma planına göre yönetilir.

Wye Finance’in geleceği, kayyumların hazırlayacağı finansal kurtarma planına ve potansiyel yatırımcıların ilgisine bağlı olacak.