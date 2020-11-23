Otomobil fiyatlarında düşüş başladı, pazar canlanacak

Otomotiv sektörünün önde gelen veri ve analiz şirketlerinden Cardata’nın DÜNYA’ya açıkladığı araştırmasına göre; geçen cuma akşamı itibarıyla 8 marka yüzde 5 ila yüzde 8 oranında fiyatlarında döviz kuru güncellemesi yaptı. Rakamın bu hafta 11-12 markaya ulaşması bekleniyor. Fiyatlardaki düşüşün, son haftalarda bekleme moduna geçen tüketiciyi harekete geçireceği ve böylece satışların bu hafta itibarıyla canlanacağı tahmin ediliyor.

Geçen hafta DÜNYA’ya konuşan otomotiv sektörü temsilcileri, Merkez Bankası'nın 19 Kasım'da alacağı faiz kararı otomobil fiyatlarının seyrini belirleyeceğini açıklamıştı. Faizin artacağını, böylece kurun daha stabil bir seyir izleyeceğini öngören yetkililer, sıfır otomobil fiyatlarında yüzde 10, ikinci elde ise yüzde 15’e varan düşüş bekliyordu. Sektör temsilcileri, kurdaki düşüş sonrası yaşanan gelişmeleri ve önümüzdeki haftalara yönelik beklentilerini değerlendirdi.

“Stabil kur fiyatı dengeleyecek”

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, piyasalardaki dalgalanmaların sona ererek, stabil bir kur düzeyinin oluşmasının otomobil piyasalarındaki fiyat dengelenmesini sağlayacağını söyledi. Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, “Birçok marka fiyatlarda revizyon yaptı. Biz de fiyatlarımızı kura bağlı güncelledik” dedi.

“Bu hafta pazar canlanır”

Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, Merkez Bankası’nın kararına odaklanılan bir dönem yaşandığını hatırlatarak, “Geçen hafta talepte çok ciddi bir yavaşlama gözlemledik herkes bu kararın sonucunu bekliyordu. İkinci el fiyatlarında bir düşme gözlemledik. Faiz artırımı kararından sonra talebin geçen haftaya göre canlanmasını bekliyoruz. Otomobil satın almak isteyenler bu dönemi fırsata çevirebilir. Hızlı hareket edenin kazanacağı bir dönem yaşayacağız” dedi.

“İkinci elde fiyat %7 düştü”

Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, 1 ve 2 yaşındaki otomobillerde kurun etkisiyle fiyatlarda düşüşün başladığına dikkat çekerek, “Şu anda fiyatlarda artış eğilimi durdu. Panik satışlar sebebiyle yüzde 6-7 fiyatlarda gerileme olduğunu söylemek mümkün. Öte yandan bazı bayiler de kampanyalar yapacak, sonuçta yüzde 10 kadar bu yaş aralığındaki araç fiyatlarında düşüş olacak” dedi.

“Araç almanın tam zamanı”

2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür de şu anda firmaların ellerindeki araçları elden çıkartmak için kârdan feragat etmeye başladığını vurgulayarak, “Pandeminin olumsuz etkisinin artmasıyla, 2021 yılının ilk çeyreğinde, bu yıl olduğu gibi, sıfır araç üretimi yavaşlayabileceği ve hatta tamamen durabileceği gerçeğini göz önüne almak gerekiyor. Bu nedenle önümüzdeki 1-2 aylık sürenin hem sıfır hem de ikinci el otomobil alacaklara özel bir fırsat yaratabileceğine dikkat çekmek isteriz” dedi.

"Satışlar geçen hafta %40 azalmıştı”

Araç satışlarında geçen hafta ciddi bir durgunluk söz yaşandığını aktaran Ali Karakaş, “Para politikaları toplantısından gelecek faiz kararı tüm sektörler ve vatandaş tarafından takip ediliyordu. Kurdaki düşüş beklentisi de araç alım kararını erteledi. Geçen hafta başı itibariyle satışlarda yüzde 30-40 arasında bir azalma oldu” dedi.