Otomobil işçileri işten çıkarma tehdidini Brüksel'de protesto edecek

Alman otomobil üreticisi Audi'nin Brüksel'in güneyindeki Forest fabrikasındaki faaliyetlerini yeniden yapılandıracağını açıklaması ve bu kararın çoğu elektronik araç üretiminde uzman olan 3.000 çalışanın işini tehlikeye atması protesto gösterisinin tetikleyecisi oldu.

"Bu ne yazık ki münferit bir vaka değil. Geçtiğimiz yıl boyunca Belçika'nın dört bir yanındaki büyük endüstrileri etkileyen bir dalga vardı" diyen ACV sendika temsilcisi Lieve De Preter, endüstriyel düşüşe karşı koymak için sendikaların 27 ülkeli AB genelinde daha iyi şirket koordinasyonu ve çalışanların işletmelerin yönetiminde daha fazla söz sahibi olması konusunda ısrarcı olduğunu söyledi.