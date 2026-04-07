Otomobil pazarında dengeler değişti: Elektrikli ve hibrit araçlar yüzde 51,2’ye ulaştı

Türkiye’de 2026 yılının ilk üç ayında elektrikli ve hibrit araçlara olan ilgi dikkat çekici şekilde arttı. Bu dönemde söz konusu araçların toplam satışlardaki payı yüzde 51,2’ye ulaşırken, satış adedi 107 bin 924 olarak kaydedildi.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlenen bilgilere göre, ocak-mart döneminde otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,86 azalarak 210 bin 688’e düştü. Hafif ticari araç satışları ise yüzde 4,23 artışla 54 bin 710 oldu.

Bu süreçte 88 bin 688 benzinli, 69 bin 504 hibrit otomobil satıldı. Dizel otomobil satışları 13 bin 326, otogazlı otomobil satışları ise 750 olarak gerçekleşti. Tam elektrikli otomobil satışları ise 38 bin 28 seviyesinde kayıtlara geçti.

Benzinli bir jeneratörün bataryayı şarj ettiği ve sürüşün elektrik motoruyla sağlandığı "uzatılmış menzil" sistemine sahip araçların da dahil edilmesiyle, elektrikli otomobil satışları 38 bin 420’ye yükseldi. Bu segmentin pazar payı ise yüzde 18,2 olarak hesaplandı. (Uzatılmış menzil otomobiller de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu olarak "elektrikli" sınıfında yer alıyor)

Benzin ve dizelde gerileme sürüyor

Yılın ilk çeyreğinde benzinli otomobil satışları yüzde 20,1, dizel satışları yüzde 26,9 ve otogazlı otomobil satışları yüzde 34,8 oranında azaldı. Buna karşılık hibrit otomobil satışlarında yüzde 33, elektrikli otomobil satışlarında ise yüzde 29,9 artış yaşandı.

Dizel otomobillere olan talepteki düşüşte, küresel üreticilerin dizel araç üretimini kademeli olarak sonlandırmasının etkili olduğu ve pazara yeni dizel modellerin sunulmamasının bu tabloyu hızlandırdığı ifade ediliyor.

Elektrikli ve hibrit araçların payı yükseldi

Geçen yılın aynı döneminde yüzde 49,6 olan benzinli otomobillerin pazar payı, bu yıl yüzde 42,1’e geriledi. Dizel araçların payı yüzde 8,1’den 6,3’e, otogazlı araçların payı ise yüzde 0,5’ten 0,4’e düştü.

Buna karşın elektrikli otomobillerin payı yüzde 13,2’den 18,2’ye, hibrit araçların payı ise yüzde 28,6’dan 33’e yükseldi.

Elektrikli ve hibrit araçlar birlikte değerlendirildiğinde toplam pazarın yüzde 51,2’sini oluşturduğu ve satışların 107 bin 924’e ulaştığı görüldü. Böylece Türkiye’de satılan her iki otomobilden biri elektrikli ya da hibrit araç oldu.

Mart ayına bakıldığında ise 15 bin 118 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Bu araçların pazar payı yüzde 18,9 olarak hesaplandı. Aynı dönemde 27 bin 65 hibrit otomobil satılırken, bu segmentin payı yüzde 33,9 oldu.