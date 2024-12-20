Otomobil piyasasında satış süresi 20 güne düştü

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com’da yayınlanan ilanlardan hareketle hazırlanan ve ikinci el otomobil piyasasının genel durumunu analiz eden ‘’Otomobil Piyasası Görünümü’’ raporu yayımlandı.

Rapora göre; otomobil piyasasında talep yükselirken satış süresi kısalarak 20 güne düştü.

Kasım ayı verileri incelenerek hazırlanan rapora göre, otomobil talep endeksinin ekim ayına kıyasla yüzde 6,3 azaldı; geçen yılın kasım ayına kıyasla ise yüzde 36,3 daha yüksek olduğu gözlemlendi.

Otomobil piyasasındaki canlılık göstergesi olarak izlenen satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı ise 0,6 puan azalarak yüzde 21,3 oldu. Bu göstergenin detayları incelendiğinde, ilan sayısının yüzde 3,2 ve satılan otomobil sayısının da yüzde 6 azaldığı görüldü.

Reel satış fiyatları düşmeye devam ediyor

Enflasyondan arındırıldığında otomobil ortalama reel fiyatı 16 aydır düşüşte olduğuna dikkat çekildi. Kasım ayında reel fiyat endeksi ekime kıyasla yüzde 1 azalarak 154,9 oldu. 2023 mayısta yüzde 47,9’a ulaşan değişim oranı takip eden aylarda sürekli azalarak 2024 haziranda yüzde -41,4’e geriledi. Bu tarihten sonra reel fiyatlardaki yıllık düşüş oranı azalmaya başlayarak kasımda yüzde -30,4 oldu.

Ortalama otomobil fiyatında ılımlı artış sürüyor

Ortalama otomobil fiyatları bir önceki aya kıyasla bir miktar yükseldi. Ekimde 888 bin 907 TL olan ortalama otomobil fiyatı kasımda 899 bin 940 TL oldu. Otomobil fiyatlarındaki yıllık değişim oranındaki düşüş ise artışa döndü. Ortalama otomobil fiyatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,4 arttı.

Otomobil talebinde düşüş

Temmuzda talep göstergesinin hem bayram dönüşü olması hem de otomobil firmalarının Avrupa Birliği’nin yeni düzenlemeleri üzerine başlattığı kampanyalar sebebiyle belirgin bir yükseliş gösterdi. Otomobil talep endeksi bir önceki aya kıyasla yüzde 6,3 azalarak 111,3 oldu.

Hem otomobil arzı hem de satılan otomobil sayısı azaldı

Satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı bir önceki aya kıyasla 0,6 puan azalarak yüzde 21,3 oldu. Bu azalışın arka planı incelendiğinde satılık otomobil ilan sayısının yüzde 3,2, satılan otomobil sayısının ise yüzde 6 düştü.

Satılık otomobillerin kapatılan ilan yaşı kısaldı

Otomobil piyasasının bir diğer canlılık göstergesi olan kapatılan ilan yaşında temmuz ayından bu yana genel bir düşüş eğilimi olduğu görüldü. Bu durum, satılık otomobillerin giderek daha kısa sürede satıldığını işaret etti.