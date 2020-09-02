Otomobil satışları ağustosta 2'ye katladı

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin aylık raporuna gçre, a ğustosta otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı Ağustos ayına göre yüzde 134,4 artarak 61 bin 533 olarak gerçekleşti. 2020 yılı Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106 artarak 44 bin 372 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 265 artarak 17 bin 161 adet oldu.



Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 4,1 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre, yüzde 1,3 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlarına göre yüzde 12,5 arttı.



Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Ağustos sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 68,4 artarak 403 bin 2 adet olarak gerçekleşti.



Otomobil satışları, 2020 yılı sekiz aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 64,2 oranında artarak 317.394 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 86,1 artarak 85.608 adede ulaştı.