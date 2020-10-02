Otomobil satışları eylül rekoru kırdı

02 Ekim 2020

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç satış adetlerini açıkladı.Geçen ay devreye giren yeni ÖTV düzenlemesine rağmen satışlarda yeni rekor kırıldı. Eylül ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 115.8 büyüyerek 90 bin 619 adet olarak gerçekleşti.

Talep, vergi oranı düşük araçlara kaydı

2020 yılı eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 101,9 artarak 71 bin 296 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 189,1 artarak 19 bin 323 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 52 arttı. Pazarın yüzde 87,2'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

Pazar 9 ayda yüzde 75 büyüdü

2020 Ocak – Eylül döneminde ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 75 oranında büyüyerek 493 bin 621 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2020’nin ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artarak 388 bin 690 adet olarak gerçekleşirken, hafif ticari araç pazarı ise bu dönemde yüzde 99,2 artarak 104 bin 931 adede ulaştı.