Otomobil satışlarında modeller 2024, kampanyalar 2025: İşte indirimler ve faizsiz taşıt kredileri
Otomotiv sektörü, iç pazarda rekor bir yılı geride bıraktı. 2024’ün son çeyreğinde atağa geçen kampanyalarla birlikte stokları tam eritemeyen markalar, 2025’e de kampanya gazıyla başladı. Ocak ayının ilk kampanyasını Nissan açıkladı. Ticari modellerde de krediler 1 milyon liraya kadar çıktı.
Ali YILDIRIM
Sıfır otomobil satışları geçen sene yakaladığı ivmenin ardından hız kesmemeye çalışıyor. 2024’ün son çeyreğinde artan kampanyalarla birlikte stoklar tam erimeyince 2024 yılının kampanyalarına 2025’te de devam ediliyor. Özellikle ÖTV muaf satışların bir anda yerliye dönmesiyle birlikte bazı ithal markaların adet planları aralıkta beklenildiği gibi gitmedi. Bazı markalarda stoklar bitmeyince kampanyalar da hız kesmedi. Ocak ayının ilk kampanyasını Nissan açıkladı.
200 bin TL indirime ek 12 ay sıfır faiz
Japon üretici Nissan, ocak ayında yeni bir satış kampanyası hazırladı. C-SUV segmentinin öncü modellerinden Qashqai de 200 bin liraya kadar nakit indirimi sunuyor. Marka buna ek olarak aynı zamanda 12 ay sıfır faiz fırsatıyla da dikkat çekiyor.
Modelin Mild Hybrid modellerinde; platinum, skypack, N-Design, platinum premium donanımlarında da 100 bin TL nakit alım desteği varken, bu kampanya Mild hybrid X-Trail’de de mevcut. Ocak ayında e-POWER Qashqai’de de 250 bin TL’ye kadar nakit alım desteği kampanyalar arasında. Juke modelinde de nakit alım desteğinin yanında 300 bin liraya kadar 12 ay sıfır faiz bulunuyor.
Opel de yılın ilk ayında kampanyaya başlayan markalar arasında yer alıyor. Corsa ve Astra modeli ocak ayında 150 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğine sahip. Yeni Combo ve elektrikli Combo, 250 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkânı ve 700 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçeneği var. Zafira ve Movano kredi imkânı 1 milyon TL’ye kadar çıkıyor. 12 aya ve yüzde 2,99 faiz oranı sunuluyor.
Elektrikli modeller de radarda
Fransız üretici Peugeot, 2008, 3008, 5008, E-208, E-308 modellerinde kampanya başlattı. Yeni hibrit 3008 ve elektrikli E-5008, 300 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğine sahip. E-3008’de ise oran yüzde 2,89’a kadar çıkıyor.
Elektrikli 2008, 208 ve 308’de de 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânı var. 408’e sahip olmak isteyen müşteriler 150 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizden yararlanabiliyor.
Rifter’da 250 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçenekleri sunuluyor. Expert Traveller ve Expert Van’da 300 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz, Boxer Van’da ise 700 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 2,49 faizli kredi imkânları bulunuyor.
Chery’de fiyatlar 1,6 milyon TL’den başlıyor
Çinli üretici Chery de 2025’te kampanya gazına basan markalardan. Türkiye’de 3 farklı SUV modelle boy gösteren marka ocak ayında 7 kişilik SUV modeli TIGGO 8 Pro Max Intelligent versiyonu için 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 100 bin TL nakit alım desteği sunuyor.
Modelin exceptional versiyonunda ise 250 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği var. TIGGO 7 Pro Max Intelligent için de yine 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi ve 158 bin 300 TL nakit alım desteği bulunuyor. TIGGO 7 Pro Max Exceptional ve OMODA 5 PRO’nun Intelligent için 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânı yer alırken, TIGGO 7’de nakit alım desteği de 159 bin 800 TL.
OMODA 5 PRO’nun Exceptional versiyonunda ise 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi ve 154 bin 800 TL nakit alım desteği var. Aracın nakit alım fiyatı da 1,6 milyon lira seviyesinden başlarken, TIGGO 7 Pro Max için de en az 1,7 milyon TL ödemek gerekiyor.