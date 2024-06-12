Otomobil üreticilerinin elektrikli araç bataryası talepleri kötüleşti

Financial Times'ın haberine göre Umicore, bir zamanlar patlama yaşayan elektrikli araç pazarının yavaşlamasıyla birlikte talebin hızla kötüleşeceği uyarısında bulundu.

Yaptığı açıklamada "elektrikli araçlara yönelik talep artışındaki keskin yavaşlamaya" dikkat çeken Umicore,"Batarya malzemeleri için 2024 hacimleri geçen yıla eşit veya biraz daha düşük olabilir" dedi.

Alman BASF ve bir dizi Çinli şirketle rekabet eden Umicore'un uyarısı, yavaşlayan elektrikli araç satış büyümesinin sektörün tedarik zincirinde nasıl yankılandığının en son kanıtı.

Mayıs ayında göreve gelen CEO Bart Sap, "Batarya Malzemeleri alanındaki kısa vadeli görünümümüz açıkça hayal kırıklığı yaratıyor. Hızımızı bu yeni gerçekliğe uyarlıyoruz ve acil zorlukların üstesinden gelmek için gerekli adımları atıyoruz" diye konuştu.