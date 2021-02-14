Otomobil üretimi azaldı, ticari hızlandı
Geçen ay toplam üretim 2020'nin aynı ayına göre yüzde 3 düşerek 106 bin 176 adet, otomobil üretimi de yüzde 9 azalışla 68 bin 777 adet olarak gerçekleşti. Yılın ilk ayında ticari araç üretimi bir önceki yıla göre yüzde 8,8 artış gösterdi.
Ocak ayında otomotiv ihracatında yaşanan yüzde 5,5 düşüş, üretime de yansıdı. Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) ocak ayı verilerine göre; yılın ilk ayında toplam üretim bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 azalarak 106 bin 176 adet, otomobil üretimi ise yüzde 9 azalarak 68 bin 777 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 110 bin 590 adede ulaştı.
Büyük kamyonda %259 artış
Yılın ilk ayında ticari araç üretimi bir önceki yıla göre yüzde 8,8 artış gösterdi. Ağır ticari araç grubunda i üretim yüzde 107 artarken, büyük kamyonda bu oran yüzde 259 oldu. Hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 5 arttı. Bu dönemde, yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi 37 bin 399 adet, traktör üretimi de 4 bin 414 adet olarak gerçekleşti. Ağır ticari üretimindeki artışta pandemiyle birlikte yurt içinde ve yurt dışında lojistik pazarındaki büyüme etkili oldu.