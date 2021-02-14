Otomobil üretimi azaldı, ticari hızlandı

Ocak ayında otomotiv ihracatında yaşanan yüzde 5,5 düşüş, üretime de yansıdı. Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) ocak ayı verilerine göre; yılın ilk ayında toplam üretim bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 azalarak 106 bin 176 adet, otomobil üretimi ise yüzde 9 azalarak 68 bin 777 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 110 bin 590 adede ulaştı.

Büyük kamyonda %259 artış

Yılın ilk ayında ticari araç üretimi bir önceki yıla göre yüzde 8,8 artış gösterdi. Ağır ticari araç grubunda i üretim yüzde 107 artarken, büyük kamyonda bu oran yüzde 259 oldu. Hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 5 arttı. Bu dönemde, yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi 37 bin 399 adet, traktör üretimi de 4 bin 414 adet olarak gerçekleşti. Ağır ticari üretimindeki artışta pandemiyle birlikte yurt içinde ve yurt dışında lojistik pazarındaki büyüme etkili oldu.