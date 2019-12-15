Otomobil üretimi kasımda yüzde 9 arttı

15 Aralık 2019

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), kasım ayı otomotiv üretim rakamlarını açıkladı. Buna göre, kasım ayında toplam üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla, 135.9 bin adede ulaştı. Bu dönemde otomobil üretimi ise 2018’in kasım ayına göre yüzde 9 artarak, 93 bin 495 adede ulaştı.

Ocak-Kasım döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 1 milyon 325 bin 490 adet, otomobil üretimi yüzde 6 azalarak 887 bin 651 adet oldu. Bu dönemde pazardaki daralma, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29, baz etkisi dikkate alındığında 2017 yılına göre yüzde 53 azalarak 399 bin 77 adet olarak gerçekleşti. Otomobil pazarı ise yüzde 26 daraldı ve 316 bin 427 adet seviyesine geriledi.

En büyük daralma traktör pazarında

OSD verilerine göre ticari araç grubunda toplam üretim Ocak-Kasım’da yüzde 9 daralma kaydetti ve toplam ticari araç üretimi 437 bin 839 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde, hafif ticari araç grubu üretimi yüzde 9, ağır ticari araç grubu üretimi ise yüzde 18 seviyesinde azaldı.