Otomobil ve hafif ticari araç pazarı daraldı

Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Mart ayına göre yüzde 33,4 azalarak 64.267 adet oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin açıkladığı verilere göre, aynı ayda otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,3 azalarak 50.173 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 29,8 azalarak 14.094 adet olarak gerçekleşti.

ODD'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2022 yılı Ocak-Mart döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 23,5 oranında azaldı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,5 oranında azalarak 152.050 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre yüzde 25,3 oranında azalarak 116.834 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 16,5 azalarak 35.216 adede ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 mart ayında yüzde 33,4, otomobil pazarı yüzde 34,3 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 29,8 oranında azaldı.

2022 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Mart ayına göre yüzde 33,4 azalarak 64.267 adet oldu.

2022 Mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,3 azalarak 50.173 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 29,8 azalarak 14.094 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ayı ortalama satışlara göre yüzde 7,3 azaldı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 5,8 azalış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 12,2 azaldı."

Satışlara savaş freni

Mart ayı satış rakamalarını DÜNYA’ya değerlendiren Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Genel Koordinatörü Hayri Erce, “Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar arttı. Bu da pandemiyle birlikte başlayan arz sorunun yeniden büyümesine neden oldu. Diğer yandan, enflasyonist baskı da satışların düşmesinde etkili oldu” diye konuştu. Hayri Erce, arz sorunun yıl boyunca devam etmesinin beklendiğini dile getirdi.