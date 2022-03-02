Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 15 daraldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 azalarak 37 bin 641 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 12,7 azalarak 12.011 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,6 arttı. 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre, otomobil pazarı yüzde 8,5 artış; hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8,7 artış kaydetti.

2022'in ilk ayında daralma yüzde 14,1

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 oranında azalarak 87 bin 783 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre yüzde 16,8 oranında azalarak 66 bin 661 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 4,5 azalarak 21 bin 122 adede ulaştı.

Otomobil pazarı segmentlere göre;

Pazarın yüzde 90,2’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 31 bin 90 adetle yüzde 46,6 pay,

B segmenti otomobiller 28 bin 597 adetle yüzde 42,9 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre;

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 40,7 pay, 27.152 adet) oldu. SUV otomobilleri; yüzde 36,2 pay ve 24 bin 145 adet satış ile sedan, yüzde

21,5 pay ve 14 bin 326 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Otomobil pazarı motor hacmine göre;

* 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 15,4 azalarak yüzde 90,6 pay,

* 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 50,3 azalarak yüzde 0,8 pay,

* 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 53,3 azalarak yüzde 0,2 pay aldı.

Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre;

* 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 24.076 adetle yüzde 36,1 pay,

* 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 17.413 adetle yüzde 26,1 pay aldı.