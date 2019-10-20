Otomobil ve hafif ticaride %100 artış beklentisi

20 Ekim 2019

Aysel YÜCEL/İSTANBUL

Otomobil ve hafif ticari araç satışları hızlandı. Kamu bankalarının yerli üretim olan araçlara yönelik düşük faizli kredi kampanyasının 1 Ekim’de devreye girmesi ve ardından diğer bazı bankalar ile markaların da kampanyalarını artırması etkili oldu, showroom trafiği ekimde hızlandı. Sektör temsilcileri, bu ay satışlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 artış öngörüyor.

Kur krizinin yaşandığı 2018 yılı Ağustos ayından bu yana kesintisiz daralan otomotiv pazarı yeniden hareketlenmiş, kamu bankalarının düşük faizli kredi kararının tetiklediği talep artışının, filo yenileme ve mevsimsel etkenlerle desteklenmesi showroom'lara ciddi hareketlilik getirmişti. Taşıt kredilerinde kampanya henüz başlamadan satışlara pozitif yansıdı, eylül ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları 41 bin 992 adetle, 2018’in aynı dönemine göre yüzde 82 arttı. Bu artış ekim ayında da devam etti. Her ne kadar Suriye’ye yönelik Barış Pınarı Harekatı’nın satışlar birkaç gün süreyle yavaşlasa da sektör temsilcileri, bu etkinin sınırlı kaldığını ve satışların ay sonunda 40 bin adedi aşacağını öngörüyor. Bu rakam Ekim 2018’deki 21 bin adet olan otomobil ve hafif ticari pazarı ile karşılaştırıldığında satışlarda yüzde 100 artış anlamına geliyor. Yıl sonunda ise pazarın 450 bini aşması bekleniyor. Sektör temsilcileri Ekim ayına yönelik satış beklentileri DÜNYA’ya açıkladı.

“Showroom trafiği %60 arttı”

Hyundai Assan Genel Müdür Yardımcısı Murat Berkel: Müşterinin menfaatine yönelik yapılan bu faiz indirimi, sıfır araç satışlarına pozitif katkı sağlayarak piyasayı hareketlendirdi. Uygulamaya alınan kredi desteği sonrası showroom trafiğimizde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artış oldu. Müşterilerden gelen taleplerin yoğunluğu ise daha çok İzmit fabrikamızda ürettiğimiz i20 modelimize yönelik gerçekleşiyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan Barış Harekatı sonrası showroom trafiğimizde de önemli bir değişiklik olmadı. Yeni otomobil satın almak isteyen müşteriler daha önce olduğu gibi bayilerimizi ziyaret etmeye devam ediyor. Ayrıca, tüketicilerin yoğun bir şekilde ilgi gösterdiği web sitemiz de Eylül ayına kıyasla ziyaretçi trafiğini iki katına çıkardı. Showroom trafiğinin benzer şekilde devam etmesi halinde Ekim 2018’e göre satışların iki katına çıkmasını bekliyoruz. Bu bağlamda, Ekim 2019 için satış tahminimiz 43 bin adet civarında olacak.

“Kampanyalara ilgi daha yüksek”

Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç: Yaşanan politik gelişmelere ve kur dalgalanmalarına rağmen, Peugeot olarak yeni ürünlerimizin getirdiği heyecan ile showroom trafigimizde herhangi bir azalma bulunmuyor. Özellikle düşük faizli finansal kampanyalarımıza tüketicilerden gösterilen ilgi geçen aylardan daha da yüksek. Bu doğrultuda Ekim ayında da bir önceki yıla göre Eylül ayına benzer bir büyümenin gerçekleşeceğini öngörüyoruz.”

“Trafik harekat öncesi 4 kat artmıştı”

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer: Kampanya promosyonundan sonra showroom trafiği yaklaşık dört kat arttı. Aynı şekilde satışa dönmedi çünkü kredi ret kısmı problemli nokta şu anda. Suriye operasyonunda sonra trafikte bir süre tekrar düşüş oldu. Bunun önemli sebeplerinden biri de dövizin yükselecek beklentisi oldu. Ancak buna rağmen showroom trafiği önceki aylardan iyi.