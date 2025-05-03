Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, X (Twitter) hesabından otomobil almak isteyenleri yakından ilgilendiren bir veri paylaştı.

Yalçın, otomotiv şirketlerinin ortalama zam oranlarını derledi. Buna göre; en yüksel zam oranı yüzde 6,1 ile Merecedes-Benz'den geldi.

Onu Çinli elektrikli otomobil devi BYD yüzde 5,9 zam oranıyla izledi. Japon Toyota ise yüzde 5,5'lik zam oranıyla listenin üçüncü sırasında yer aldı.

En düşük zam oranı ise yüzde 2 ile Japon Honda'dan geldi. Onu yüzde 2,1 ile Opel takip etti. Üçüncü sıra ise yüzde 2,4 ile Güney Koreli otomotiv devi Kia'nın oldu.

İşte marka marka otomobillerde fiyat artışları:

Mercedes-Benz: Yüzde 6.1

BYD: Yüzde 5.9

Toyota: Yüzde 5.5

KG Mobility: Yüdze 5.4

Citroën: Yüzde 4.7

Land Rover: Yüzde 4.2

Volkswagen: Yüzde 4.1

Skoda: Yüzd 3.6

DS Automobiles: Yüzde 2.8

Chery: Yüzde 2.7

Suzuki: Yüzde 2.7

BMW: Yüzde 2.5

Peugeot: Yüzde 2.4

Kia: Yüzde 2.4

Opel: Yüzde 2.1

Honda: Yüzde 2.0