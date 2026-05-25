Otomobilde finansman şirketleri dönemi büyüyor
Merkez Bankası frene bastı, bankalardan alınan taşıt kredileri vitesi düşürdü. BDDK verilerine göre bankaların verdiği taşıt kredileri, 2026 Ocak döneminde 51,6 milyar TL’den geçen hafta 44 milyar TL’ye kadar düştü. Aynı dönemde tasarruf finansman şirketlerinin taşıt finansmanı hacmi ise 200 milyar TL’ye merdiven dayadı.
Türkiye’de yeni bir araç sahibi olmak için artık etiket fiyatının büyük bir bölümü için nakit bulundurmak şart. Krediye ulaşmak her geçen gün daha zor hale gelirken, özellikle taşıtta uygulanan sıkı politika da devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) uzun süredir sürdürdüğü sıkılaşma politikası, özellikle bireysel krediler tarafında etkisini sert şekilde hissettiriyor. Son düzenlemelerle birlikte taşıt kredilerinde büyüme sınırları yeniden aşağı çekilirken, bankaların otomobil kredisi hacminde dikkat çekici bir küçülme başladı. Fakat tasarruf finansman şirketlerinde taşıt kredisi hacmi hız kesmedi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık verilerine göre, taşıt kredisinde hacim 44 milyar TL seviyesine gerilerken, tasarruf finansman şirketlerinde bu rakam 200 milyar TL’ye yaklaştı. Böylece bankadan taşıt kredisi alamayan tüketici, soluğu tasarruf finansman şirketlerinde aldı.
BDDK verilerine göre bankaların verdiği taşıt kredisi hacmi son üç ayda ciddi şekilde geriledi.
Bankalardan alınan taşıt kredileri 4 milyar TL daraldı
Ocak ayının ilk haftasında 51,6 milyar TL olan bireysel taşıt kredileri, Şubat 2026’da yaklaşık 47,2 milyar TL’ye kadar indi. Banka kaynaklı taşıt kredileri, mayıs ortasında yani en son açıklanan 15 Mayıs haftasında 44,3 milyar TL bandına kadar düştü. Grafikte özellikle mart sonrası ivmelenen düşüş dikkat çekerken, sadece birkaç ay içinde yaklaşık 4 milyar TL’den fazla daralma yaşanması bankaların taşıt kredilerinde frene bastığını ortaya koydu. Düşüşteki en önemli etken ise TCMB’nin kredi büyümesini sınırlayan yeni makroihtiyati adımları oldu.
Tasarruf finansmanında hacim 200 milyar TL’ye yaklaştı
Kredilerdeki kırılım, taşıt finansmanı verilerinde ortaya çıkıyor. TCMB ve BDDK verilerine göre tasarruf finansman şirketlerinin verdiği taşıt kredisi hacmi son iki yılda adeta patlama yaptı. 2024 başında oldukça düşük seyreden taşıt finansmanı hacmi, 2025 itibarıyla 100 milyar TL’yi geçti. Paylaşılan son veriler, sektör büyüklüğünün yaklaşık 200 milyar TL seviyesine yaklaştığına işaret etti.
“Taşıt kredileri içindeki payları yüzde 60’ı geçti”
İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve ekonomist Levent Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaşanan gelişmeyi değerlendirdi. Yılmaz, “Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu’nu yayımladı. Raporda Tasarruf Finansman Şirketleri (TFŞ) ile ilgili dikkatimi çeken, çok önemli olduğunu düşündüğüm bir konu var. Tasarruf finansman şirketlerinin taşıt kredi bakiyesi, bankaların taşıt kredi bakiyesini geçti. Konut ve taşıt kredilerinde uygulanmakta olan makroihtiyati tedbirler, bankacılık sektörü üzerinden kredi kullanımını yavaşlatırken tasarruf finansman şirketleri üzerinden taşıt ve konut finansmanının artışına yol açtı. Bu kapsamda, 2026 yılı mart ayı itibarıyla tasarruf finansman şirketlerinin toplam konut finansmanı içindeki payı yaklaşık yüzde 10 oldu. Taşıt kredilerinde ise tasarruf finansman şirketlerinin, 2025 yılı eylül ayından itibaren bankacılık sektörü kredilerini geride bıraktığı görülmektedir. Söz konusu şirketlerin taşıt kredi bakiyesinin toplam taşıt kredileri içindeki payı yüzde 60’ı geçti” dedi.
TCMB taşıt kredilerinde limitleri yeniden düşürdü
23 Mayıs’ta açıklanan yeni düzenlemeyle birlikte TCMB, taşıt kredilerinde sekiz haftalık büyüme sınırını yüzde 4’ten yüzde 3’e çekti. Aynı karar kapsamında ihtiyaç kredileri ve kredili mevduat hesaplarında da büyüme limitleri düşürüldü. Merkez Bankası’nın amacı net; tüketimi yavaşlatmak ve iç talebi kontrol altında tutmak. Aynı zamanda araç satışlarında dışa bağımlılığın oldukça yoğun olduğu sektörde ithalatı yavaşlatmak.
Özellikle son birkaç yıldır bireysel krediler tarafında adım adım sıkılaşma uygulanırken, bankaların kredi verme iştahı da belirgin şekilde zayıflıyor. Yüksek faiz ortamı, daha sıkı risk kriterleri ve düşük büyüme limitleri nedeniyle otomobil almak isteyen birçok tüketici artık bankadan istediği finansmana ulaşamıyor. Piyasada ya nakit alım yapılıyor ya da devreye tasarruf finansman şirketleri giriyor.
