Otomobilde finansman şirketleri dönemi büyüyor

Türkiye’de yeni bir araç sahibi olmak için ar­tık etiket fiyatının bü­yük bir bölümü için nakit bu­lundurmak şart. Krediye ulaş­mak her geçen gün daha zor hale gelirken, özellikle taşıt­ta uygulanan sıkı politika da devam ediyor. Türkiye Cum­huriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) uzun süredir sür­dürdüğü sıkılaşma politi­kası, özellikle bireysel kre­diler tarafında etkisini sert şekilde hissettiriyor. Son düzenlemelerle birlikte taşıt kredilerinde büyüme sınırları yeniden aşağı çekilirken, ban­kaların otomobil kredisi hac­minde dikkat çekici bir kü­çülme başladı. Fakat tasar­ruf finansman şirketlerinde taşıt kredisi hacmi hız kesmedi.

Bankacılık Düzenleme ve De­netleme Kurumu (BDDK) hafta­lık verilerine göre, taşıt kredisin­de hacim 44 milyar TL seviyesi­ne gerilerken, tasarruf finansman şirketlerinde bu rakam 200 mil­yar TL’ye yaklaştı. Böylece banka­dan taşıt kredisi alamayan tüketi­ci, soluğu tasarruf finansman şir­ketlerinde aldı.

BDDK verilerine göre bankala­rın verdiği taşıt kredisi hacmi son üç ayda ciddi şekilde geriledi.

Bankalardan alınan taşıt kredileri 4 milyar TL daraldı

Ocak ayının ilk haftasında 51,6 milyar TL olan bireysel taşıt kre­dileri, Şubat 2026’da yaklaşık 47,2 milyar TL’ye kadar indi. Ban­ka kaynaklı taşıt kredileri, mayıs ortasında yani en son açıklanan 15 Mayıs haftasında 44,3 milyar TL bandına kadar düştü. Grafik­te özellikle mart sonrası ivmele­nen düşüş dikkat çekerken, sadece birkaç ay içinde yaklaşık 4 milyar TL’den fazla daralma yaşanma­sı bankaların taşıt kredilerinde frene bastığını ortaya koydu. Dü­şüşteki en önemli etken ise TCM­B’nin kredi büyümesini sınırlayan yeni makroihtiyati adımları oldu.

Tasarruf finansmanında hacim 200 milyar TL’ye yaklaştı

Kredilerdeki kırılım, taşıt fi­nansmanı verilerinde ortaya çı­kıyor. TCMB ve BDDK verileri­ne göre tasarruf finansman şir­ketlerinin verdiği taşıt kredisi hacmi son iki yılda adeta patla­ma yaptı. 2024 başında oldukça düşük seyreden taşıt finansmanı hacmi, 2025 itibarıyla 100 mil­yar TL’yi geçti. Paylaşılan son ve­riler, sektör büyüklüğünün yak­laşık 200 milyar TL seviyesine yaklaştığına işaret etti.

“Taşıt kredileri içindeki payları yüzde 60’ı geçti”

İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve ekonomist Levent Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaşanan gelişmeyi değerlendirdi. Yılmaz, “Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu’nu yayımladı. Raporda Tasarruf Finansman Şirketleri (TFŞ) ile ilgili dikkatimi çeken, çok önemli olduğunu düşündüğüm bir konu var. Tasarruf finansman şirketlerinin taşıt kredi bakiyesi, bankaların taşıt kredi bakiyesini geçti. Konut ve taşıt kredilerinde uygulanmakta olan makroihtiyati tedbirler, bankacılık sektörü üzerinden kredi kullanımını yavaşlatırken tasarruf finansman şirketleri üzerinden taşıt ve konut finansmanının artışına yol açtı. Bu kapsamda, 2026 yılı mart ayı itibarıyla tasarruf finansman şirketlerinin toplam konut finansmanı içindeki payı yaklaşık yüzde 10 oldu. Taşıt kredilerinde ise tasarruf finansman şirketlerinin, 2025 yılı eylül ayından itibaren bankacılık sektörü kredilerini geride bıraktığı görülmektedir. Söz konusu şirketlerin taşıt kredi bakiyesinin toplam taşıt kredileri içindeki payı yüzde 60’ı geçti” dedi.

TCMB taşıt kredilerinde limitleri yeniden düşürdü

23 Mayıs’ta açıklanan yeni düzenlemeyle birlikte TCMB, taşıt kredilerinde sekiz haftalık büyüme sınırını yüzde 4’ten yüzde 3’e çekti. Aynı karar kapsamında ihtiyaç kredileri ve kredili mevduat hesaplarında da büyüme limitleri düşürüldü. Merkez Bankası’nın amacı net; tüketimi yavaşlatmak ve iç talebi kontrol altında tutmak. Aynı zamanda araç satışlarında dışa bağımlılığın oldukça yoğun olduğu sektörde ithalatı yavaşlatmak.

Özellikle son birkaç yıldır bireysel krediler tarafında adım adım sıkılaşma uygulanırken, bankaların kredi verme iştahı da belirgin şekilde zayıflıyor. Yüksek faiz ortamı, daha sıkı risk kriterleri ve düşük büyüme limitleri nedeniyle otomobil almak isteyen birçok tüketici artık bankadan istediği finansmana ulaşamıyor. Piyasada ya nakit alım yapılıyor ya da devreye tasarruf finansman şirketleri giriyor.

Logan 13 yıl sonra Türkiye’ye döndü

Dacia, yenilenen ürün ailesiyle Türkiye’deki model gamını genişletiyor. Markanın sedan modeli Dacia Logan, 2013’ten sonra yaklaşık 13 yıl aranın ardından yeniden Türkiye pazarına dönüyor. Model, Haziran ayında 1 milyon 580 bin TL lansman fiyatıyla satışa sunulacak. Yeni Logan, 120 hp güç üreten 1.2 litrelik Eco-G otomatik ve 100 hp’lik 1.0 TCe manuel olmak üzere iki farklı motor seçeneği sunulacak. İlerleyen günlerde 1.0 litrelik manuel seçenekte gelecek.