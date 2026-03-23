Otomobilde lüks fren

Ekonomide yaşanan sı­kı para politikası, ta­şıt kredisinde yaşa­nan yüksek faiz oranları, kre­di koşulları ve son dönemde Orta Doğu’da yaşanan sava­şın etkisi üst gelir grubunu da etkilemeye başla­dı. Premium araç pazarının ge­nellikle eko­nomik dalga­lanmalara da­ha dirençli bir yapı sergiler­ken, 2026’da bu kural tam da tutmadı. Oto­mobil ve hafif ticari araç pa­zarı geçen yıl kırdı­ğı rekorun ardından bu yıla da paralel başladı. Oto­mobil satışları 2026 yılının ilk iki ayında önceki yıla göre ha­fif daralmayla hareket etse de pazarı hafif ticari modeller ta­şıdı. Bu sene daralma toplam otomobil satışlarında çok his­sedilmedi ama lükste küçül­me sert oldu. Toplam otomo­bil satışları yılın ilk iki ayın­da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,86 gerileyerek 130 bin 831 adede inerken, ay­nı dönemde lüks segmentteki düşüş çok daha dramatik ger­çekleşti. Otomotiv Distribü­törleri ve Derneği (ODMD) verilerine göre, lüks otomo­bil satışları 21 bin 122 adetten 14 bin 660 adede gerileyerek yaklaşık yüzde 30’a varan bir daralma kaydetti. Geçen yı­la göre karşılaşılan bu tablo­da, yüksek gelir grubuna hitap eden otomobillerde dahi ko­şulların belirleyici olduğu ye­niden ortaya koyuldu. Pazarın bu daralmasında yılın ilk dö­neminde yaşanan tedarik sü­reçleri de etkili oldu.

Alman devlerinde kayıp büyük

Özellikle geçen yılın ikin­ci yarısından itibaren artan fi­nansman maliyetleri ve düşen alım iştahı da 2026’da talebe yansımaya devam etti. Yüksek fiyat seviyeleri ve kurdaki dal­galanmanın da fiyatları direkt olarak etkilediği görülürken, bu lüks araç satışlarına da yan­sıdı. Premium segmentte da­ralmanın ana yükünü Alman oyuncular çekti. Türkiye’de de bu pazarın lokomotifi olan Al­manlarda daralma kaçınılmaz oldu. ODMD listesine göre, ge­çen yılın ilk iki ayında 2 bin 910 adetlik satış rakamına ulaşan Audi, bu yılın aynı döneminde 2 bin 440 adet araç sattı. Marka önceki yıla göre, yüzde 16 da­ralma kaydetti. Listenin ikinci sırasında da Porsche var. Ön­ceki yıl 22 adet otomobil satan marka, bu sene yüzde 33,7 da­ralmayla ilk 2 ayda 147 otomo­bil satışı gerçekleştirdi. Mer­cedes-Benz, 6 bin 182 adet­lik satıştan 3 bin 242 adede gerileyerek en sert düşüşler­den birini yaşadı. Kayıp yüzde 47’yi geçti. BMW ise 5 bin 313 adetten 2 bin 441 adede düştü. Burada geçen yıla göre, yüzde 54’lük bir kayıp oluştu. Alman­ların lüksteki daralması genel toplamda da hissedildi. Ta­bi bu kayıplarda yalnızca eko­nomik nedenler değil, aynı za­manda model geçişleri, tedarik süreçleri ve kampanya eksikli­ği de bulunuyor.

Vergi güncellenmedi lükste fiyat makası açıldı

Eskiden lüks segment müş­terisi fiyat artışlarından en az etkilenen tarafta idi. Fakat son dönemlerde değişen kurallar bu sınıftaki müşterilerin de fi­yat hassasiyetini belirgin bir şekilde arttırdı. Son yıllarda lüks otomobil fiyatları, kur ar­tışı ve yüksek vergi yükü nede­niyle son yıllarda ciddi şekil­de yükseldi. ÖTV matrahları­nın güncellenmemesi, birçok modelin üst vergi diliminde kalmasına neden olurken, bu durum fiyatları kat­ladı. 2026 yılı başı itibarıyla birçok pre­mium modelin fiyatı en düşük 4-5 milyon TL bandına yerleş­miş durumda. Bu seviyeler, ge­leneksel olarak lüks otomobil alıcısı olan kesimin dahi kara­rını ertelemesine yol açıyor.

19 markanın 3'ü pozitif ayrıştı

Genel daralma tablosuna rağmen bazı markalar büyüme kaydetmeyi başardı. Toplamda 19 markanın yer aldığı lüks lis­tede sadece 3 marka pozitif ay­rıştı. MINI, satışlarını 876’dan bin 653 adede çıkararak dik­kat çekici bir performans ser­giledi. Burada büyüme yüzde 88 olarak kayıtlara geçti. Vol­vo yeni modellerin etkisini 2026’da da gördü. Geçen yıl ilk iki ayda 2 bin 94 adetlik satı­şa ulaşan marka, bu sene 2 bin 457 adede yük­selerek segmentte yüzde 17 bü­yüyen nadir markalar arasın­da yer aldı. Jeep ise yeni mo­delleriyle dikkat çekti. Marka geçen yıla yükseliş kaydeden lüksler arasında yer aldı. Tab­loya bakıldığında en etkili sa­tış gücünün elektrikli ve hibrit modeller olduğu görüldü. Vol­vo ve MINI yeni ufak elektrikli modelleriyle başarının vitesi­ni arttırdı, Jeep ise daha ulaşı­labilir bir marka haline geldi. Yükselen segment SUV’da bu başarıda etkili oldu.

SUV markalarda da ulaşılabilirlik öne çıktı

Hiç kuşkusuz genel paza­rın tek kazanan segmenti SUV araçlar. Burada yaşanan reka­bet oldukça yoğun ve bu lüks pazara da yansıyor. Fakat bu­rada da grafik biraz dalgalı. Lüks pazarda Türkiye’de do­ğuştan SUV denilebilen 2 ta­ne marka var. Bunlardan biri Jeep diğeri ise Land Rover. Je­ep satışlarını 612 adetten 680 adede yükseltti. Bu süreçte büyüme yüzde 11 seviyesinde oldu. Land Rover ise aynı dö­nende 558 adetlik satışlarını 194’e kadar düşürdü. Marka bu dönemde tedarik süreçle­rinden de büyük bir ölçüde et­kilendi. Kayıp yüzde 65’i bul­du. Jeep Stellantis çatısıyla birlikte artık daha ulaşı­labilir SUV modelle­ri pazara sunarken, bunu satış gra­fiklerinde de önemli öl­çüde orta­ya koydu.

Ultra lüks segment vites düşürüyor

Yılın ilk iki ayının verisi yılın tamamının trendini vermese de geçen yılla karşılaştırıldığında ultra lüks segmentte 2025'te de gerilemenin sert olduğu görüldü. Bu segmentte müşteri kitlesi dar ve ekonomik dalgalanmaların etkisini daha sınırlı hissediyor. Fakat pazarın küçülmesi ultra lüks sınıfı da etkiliyor. Geçen yıl 12 adet satan Aston Martin, iki ayda 1 adetlik teslimat gerçekleştirdi. Bentley geçen yılı koruyarak 6 adetlik satışta sabit kaldı. Ferrari geçen yıl (ocak-şubat) sıfır adetlik teslimata imza atarken bu sene ilk iki ayda 2 adet araç sattı. Lamborghini de Ferrari ile aynı durumda. Marka satış adedini bu sene sıfırdan 5’e çıkardı. 42 adet satan Maserati ise 19 adet sattı.

Yılın geri kalanı şimdilik belirsiz

Türkiye otomotiv pazarında vergi, fiyat ve kredi kaynaklı bir yapısal değişim de var. Küçük ve orta segment araçlara yönelim yüksek. Bu değişimden çok da etkilenmeyen premium araçlarda da daralma hız kesmiyor. Orta Doğu’daki savaş etkisiyle artan yakıt fiyatları verimli ve düşük tüketimli modelleri öne çıkarıyor. Bu tablo, önümüzdeki dönemde premium markaların daha erişilebilir lüks konseptine odaklanabileceği şeklinde yorumlanıyor. Sektör 2026 yılının geri kalanında temkinli ama aynı zamanda iyimser bir hava taşıyor. Olası faiz indirimleri, kampanyalar ve yeni model lansmanları da pazarın toparlanmasına katkıda bulunabilir. Ancak mevcut koşulların devam etmesi halinde lüks pazarda da daralmanın devam etmesi olası. Lüks artık eskisi kadar dokunulmaz değil.