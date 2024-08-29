Otomobilde tercih değişiyor, AB hibrite dönüyor

Otomobil dünyasının yaşadığı değişimle birlikte elektrikli ve hibrit araçlar günlük hayatta daha fazla yer bulmaya başladı. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa Birliği'nde (AB) yeni otomobil satışlarının temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 yükseldiğini; Fransa ve Almanya pazarlarındaki düşüşlerin etkisiyle artış hızının bir önceki aya göre yavaşladığını açıkladı.

Temmuz ayında bataryalı elektrikli ve şarjlı hibrit otomobil satışları sırasıyla yıllık bazda yüzde 10,8 ve yüzde 14,1 düşerken, hibrit-elektrikli otomobil satışları yüzde 25,7 arttı.

Elektrikli otomobil satışları ise pazar payını kaybetmeye devam etti.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre temmuz ayında bataryalı elektrikli ve şarjlı hibrit otomobil satışları sırasıyla yıllık bazda yüzde 10,8 ve yüzde 14,1 düşerken, hibrit-elektrikli otomobil satışları yüzde 25,7 arttı.

AB yeni otomobil satışları yükseldi

Avrupa Birliği'nde (AB) yeni otomobil satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre, İtalya, Almanya ve İspanya pazarları öncülüğünde yüzde 4,3 yükselerek temmuz 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) Belçika, Hollanda ve Fransa'daki elektrikli araç (EV) pazarlarındaki iyileşmelerin, Almanya'daki bataryalı elektrikli otomobil satışlarındaki yaklaşık yüzde 37'lik düşüşü telafi edemediğini açıkladı.

Tamamen elektrikli modeller, şarjlı hibrit veya tam hibrit modeller olmak üzere elektrikli otomobiller temmuz ayında tüm yeni otomobil satışlarının yüzde 50,9'unu oluşturdu. Bu oran bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 47 seviyesindeydi.