Otomobilin hızını çip, kur ve kapanma kesti

AYSEL YÜCEL/İSTANBUL

Otomobil satışları nisan ayında frene bastı. Baz etkisi ile nisan ayında satışlarda geçen yıla göre yüzde 132 artış olsa da çip krizi, kurdaki yükseliş ve tam kapanmanın etkisiyle geçen ay otomobil ve hafif ticari araç satışları 65 bin adette kaldı. Mart ayında 96 bin adetlik otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştiren sektörde, tam kapanma öncesi nisan ayı satış öngörüsü 75 bin adetti. Ancak satışlar beklentilerin de altında kaldı. DÜNYA’ya konuşan Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Bilaloğlu, nisan ayı satışlarındaki artışın baz etkisi kaynaklı olduğunu vurgulayarak, “Yılın ilk çeyreğine göre pazar yavaşladı” dedi.

ALİ BİLALOĞLU

“Kur, bir nevi ÖTV artışına neden oldu”

Ali Bilaloğlu, nisan ayında otomobil satışların yavaşlamasının nedenlerini şöyle açıkladı: “Ramazan ayının ilk günlerinde her zaman showroom trafiği ve satışlar yavaşlar. Genelde ramazanın ikinci yarısında satışlar artmaya başlar. Ama bu dönemde salgınla mücadele sebebiyle sektörümüz faaliyetlerini durdurması gerekti. Genel ekonomik belirsizliklerin yoğunlaştığı birkaç hafta yaşadık. Hepimizin bildiği etkilerin de satın alma iştahını bir nebze tamponlar. Tüm dünyadaki üretim programlarını etkileyen çip ve yarı iletken maddelerdeki tedarik sorunları talep gören modellerde tedarik sıkıntısını hissettirmeye başladı. Artan döviz rakamlarının sonucunda düşük fiyat baremlerinde ürün yelpazesi çok daraldı. Aslında bir nevi ÖTV artışına neden oldu.”

ALP GÜLAN

"Kiralama tarafına satış yapamadık"

DÜNYA’ya konuşan Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan, nisan ayında satışların hız kestiğini dile getirerek, “Çip krizi nedeniyle arzda sıkıntı yaşanıyor. Diğer yandan, kurdaki yükseliş, sadece fiyatların artmasına neden olmadı ayrıca ÖTV baremlerini de yukarı çekti. Yüzde 50 ÖTV dilimine giren bir araç, kur artışı sonrası yüzde 80 dilimine girince bu da tüketicinin alım gücünü etkiledi. Diğer yandan tam kapanma da satışlara olumsuz yansıyan bir diğer etken oldu. Normal şartlarda bu zamanlarda kısa dönem kiralama satışlara önemli katkı sağlıyordu. Ancak tam kapanma nedeni ile kiralama tarafına da satış yapamadık” dedi.

Ticari, artış oranıyla otomobili solladı

ODD, nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç satış rakamlarını açıkladı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 Nisan ayında yüzde 132,4 artarak, 61 bin 488 adet olarak gerçekleşti. Geçen ay otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 121,6 artarak 48 bin 375 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 183,1 artarak 13 bin 113 adet oldu. Ticari araç satışındaki artışta, kargo pazarındaki yüksek talep etkili oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 5,2 azaldı. Otomobil pazarı, 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 2,2 azalış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 14,9 azaldı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ocak-nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72,4 artarak 260 bin 148 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2021 yılı ocak- nisan döneminde geçen yıla göre yüzde 68,7 oranında artarak 204 bin 839 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 88,1 artarak 55 bin 309 adede ulaştı.