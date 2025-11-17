Otomobilin üretimi düştü, satışı arttı

Ali YILDIRIM

OSD pazar verilerine göre otomotiv ihracatı, adet bazında yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artışla 864 bin 809'a ulaştı.

Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 1 milyon 187 bin 15 adet olarak gerçekleşti. Ticari araç grubunda, yılın ilk 10 ayında üretim yüzde 17, hafif ticari araç grubunda yüzde 20 artarken ağır ticari araç grubunda yüzde 2 geriledi. 2024 yılının ilk 10 aylık dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 5, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 7 artarken ağır ticari araç pazarı yüzde 6 geriledi.

Yılın ilk 10 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 5 artarken otomobil ihracatı ise yüzde 9 azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 864 bin 809 adet, otomobil ihracatı ise 488 bin 385 adet düzeyinde gerçekleşti. 2025’in Ocak-Ekim döneminde toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 1 milyon 78 bin 527 adetten kapandı. Bu dönem de, otomobil pazarı da yüzde 11’lik artış sağladı ve 833 bin 382 adede ulaştı.