Otomotiv ana sanayide üretim tamamen durdu

02 Nisan 2020

Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından getirilen parça tedariğinde sıkıntı yaşanan otomotiv sektöründe tüm üretim durdu. Ford Otosan, Honda, Toyota, Hyundai, Renault, Mercedes Benz Türk, Karsan, Man, Anadolu Isuzu, Otokar ve Türk Traktör’ün ardından Tofaş da üretime ara verdi. Temsa‘da ise sadece 200 kişi hatlardaki araçları bitirmek için çalışıyor. Böylece Türkiye’de otomobil, hafif ticari ve ağır ticari araç üreten tüm fabrikalarda üretim durmuş oldu.

Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç üreten Tofaş, diğer markaların aksine üretime sınırlı da olsa devam ediyordu. Ancak Bursa’da üretim yapan Tofaş da koronavirüs salgının olumsuz etkilerine daha fazla dayanamayarak üretime ara verme kararı aldı. Şirket tarafından önceki gün KAP’a yapılan açıklamada, 03 Nisan akşamı mesai bitiminden itibaren iki hafta süreyle ve 20 Nisan 2020 tarihine kadar Bursa fabrikasında üretim faaliyetlerine ara verileceği duyuruldu. Tofaş tarafından KAP’a yapılan açıklama şu şekilde: “Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, yurtdışından gerçekleşen tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar değerlendirilerek, 03 Nisan 2020 akşamı mesai bitiminden itibaren iki hafta süreyle ve 20 Nisan 2020 tarihine kadar Bursa fabrikamızda üretim faaliyetlerine ara verilmesi kararlaştırıldı.”

Temsa’da hatlardaki araçlar bitirilecek

Mayıs 2019’da İsviçre merkezli True Value Capital şirketine satılmasının ardından geçtiğimiz aylarda Sabancı Holding tarafından yeniden PPF ortaklığında Sabancı Holding tarafından geri alınan Temsa’da, üretim kısıtlı olarak devam ediyor. DÜNYA’ya konuşan Temsa yetkilisi, otobüs üretilen fabrikada sadece 200 kişilik bir grubun çalıştığını, yeni üretim olmadığını ve sadece hattaki eski araçların tamamlandığını söyledi.

Yan sanayide üretim yüzde 60 azaldı

Ana sanayide üretimin durması yan sanayiye de sıçradı. Sektörün çatı kuruluşu Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği’ın (TAYSAD) geçen hafta 460 üyesi ile yaptığı anketin sonucuna göre; firmaların yüzde 40’ı, 30 Mart - 5 Nisan tarihlerinde üretimi tamamen durdurma kararı aldığını belirtirken, yüzde 50’yi aşkını kısmi çalışma, yüzde 13’ü de sosyal mesafeyi sağlayarak normal şekilde çalışmaya devam edeceğini bildirdi. Bu veriler, 200 binin üzerinde istihdam sağlayan sektörün, ortalama 100 binin üzerinde çalışanını doğrudan etkileyeceğini de ortaya koydu. TAYSAD Başkanı Alper Kanca, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, Türkiye’de üretim yapan tüm markaların fabrikada faaliyetlerine ara vermesine rağmen, birçok yan sanayi firmasının faaliyetlerine devam ettiğini söyledi. Kanca, “Bizde durum biraz farklı. Dünyanın dört bir tarafında müşterimiz var. Ama yine de şubat ayına göre mart ayında üretim hacmimiz yüzde 60 azaldı” dedi.

Mercedes'ten sonra Ford da süreyi uzattı



Mercedes-Benz Türk olarak, Hoşdere Otobüs fabrikasında 5 Nisan ve Aksaray Kamyon fabrikasında ise 10 Nisan tarihlerine kadar üretime ara verilmesi kararını 20 Nisan’a kadar uzattığını açıkladı. Ford Otosan da üretime başlama tarihini öteledi. Şirket, koronavirüs etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde Kocaeli ve Eskişehir fabrikalarında 6 Nisan'a kadar verdiği üretim arasını 13 Nisan'a uzattı.



Ford ve Tofaş tıbbi malzeme üretiyor



Ford Otosan’ın maske üretimine başlamasının ardından, Tofaş da koronavirüsle mücadeleye destek olmak amacıyla tıbbı malzeme üretimine başladı. Tofaş, bu gelişmeyi web sitesi üzerinden duyurdu. Sağlık personelinin korunması amacıyla Tofaş'ta geliştirilip üretilen ekipmanların biyolojik örnek alma kabini ve entübasyon kabininin ilk örnekleri geçtiğimiz gün Bursa Şehir Hastanesi'ne teslim edildiği aktarıldı. Tofaş, bu ekipmanlara ek olarak bu hafta itibariyle “siperlikli maske"nin seri üretimine başlayarak, sağlık çalışanlarına destek sağlayacak.