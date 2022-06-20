Otomotiv bayileri, satışta 'gerçek alıcı' peşine düştü

Aysel YÜCEL

Son dönemde bayilerin, galericilere veya al-sat yapan tüketiciye araç satarak kar elde etmeye çalıştığı yönünde iddiaların ortaya atılması üzerine hem markalar hem de bayiler ‘gerçek alıcı’ peşine düştü. Araç almak için bayiye gelen müşterinin aracı ihtiyacı için aldığından, herhangi bir galerici ile bağlantısı olmadığına ikna olunduktan sonra satış yapılıyor. Otomotiv markaları da bayilerine ‘fırsatçılık’ yapması halinde ceza kesileceği uyarısını yapıyor.

DÜNYA’ya konuşan bir marka temsilcisi, son dönemde bayilerin ‘al-sat’çılara araç satışı yaptığı yönünde kötü bir imaj oluştuğunu, bunun hem bayileri hem de markaları sıkıntıya soktuğunu ifade etti. Bayilerin markaların da baskısıyla ‘fırsatçılık’ algısını ortadan kaldırmaya yönelik adımlar attığını söyledi. Bu konuda görüşünü aldığımız, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Dr. Altuğ Erciş, distribütörlerin bayiler üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, “Distribütörler aracın gerçek alıcıya sattığınızdan emin olmak istiyor. Hatta bu konuda ceza uygulayan markalar var” dedi. Bayilerin, müşterinin gerçek bir alıcı olup olmadığına dair yoğun mesai harcadığını ifade eden Erciş, “Bazı bayiler arabayı satmayı bıraktı bir çeşit ‘jandarmalık’ yapıyorlar. Çünkü bu durum hem enfl asyonun yükselmesini tetikliyor hem de bayilere yönelik kötü bir imaj oluşuyor. Müşteri aldığı aracın üzerinde yüzde 20 koyarak ilana koyuyor, ondan sonra biz suçlu oluyoruz. Bu nedenle mümkün olduğunca bu işe engel olmaya çalışıyoruz ve gerçek alıcıya ulaşmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Diğer yandan bayiler, yakın dönemde sattıkları bir aracı ilan sitelerinde daha yüksek bir fiyattan koyan müşterilerini de arayarak, ilanı çekmesi uyarısında bulunuyor. Bayi temsilcisi aracı ilandan çekmemesi halinde o tüketiciye tekrar araç satmayacağını söylüyor.