Otomotiv Buluşmaları-Türkiye Organizasyonu başlıyor

BURSA (DÜNYA) - Bursa OSB’nin ev sahipliğinde ülkemizde dördüncü kez yapılacak olan Otomotiv Buluşmaları- Türkiye Organizasyonu yarın başlıyor. Organizasyon 38 ülkeden 300 sektör temsilcisinin katılımıyla 8-10 Kasım 2022 tarihlerinde Merinos AKKM’de gerçekleştirilecek. Etkinlik hakkında bilgi veren Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz, otomotiv sektöründeki OEM, Tier1, Tier2, yan sanayi, ağır vasıta ve aftermarket’in önemli firmalarını bir araya geleceğini söyledi. Durmaz, “Bu etkinlik 2017 yılı Kasım ayında Avrupa kıtasında ilk kez Türkiye’de ve Bursa’da Bursa OSB’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Automotıve Meetıngs etkinliği ile yerli ve yabancı sektör temsilcisi dünya devlerini bir kez daha ülkemizde otomotiv sektörünün başkenti Bursa’da buluşturuyoruz” dedi.

Dev firmalar katılacak

Bu seneki buluşmaya binek araçtan ticari araç ve ağır vasıta grubuna kadar birçok farklı alanda 38 ülkeden toplamda 300 sektör temsilcisinin katılacağını ifade eden Durmaz, “Bunlar arasında dünyaca ünlü markalar Togg, Volkswagen Group, MAN EU, Stellantis, Alexander Dennis, Aston Martin, Ashok Leyland, Mahindra, Hyundai, Ford, Tam Durabus, Renault, Toyota gibi firmalar yer almaktadır. Etkinliğimize katılacaklar arsında ABD'den Almanya'ya, Slovenya'dan Hindistan'a kadar, hatta Etiyopya ve Tanzanya'dan bile birçok farklı alandan alıcıların yetkilileri de bulunuyor. Bu etkinliğe olan ilgi her geçen yıl artmaktadır. Örneğin 2017’de 25 ülke katılırken bu sayı 2019’de 35’e, bu sene de 38‘e yükseldi. Katılımcı firma sayısı da 260’den 300’e çıktı. Uluslararası bir tedarik zinciri etkinliği olan Automotive Meetings’in katılımcıları arasındaki ikili iş görüşmelerinin toplam sayısı da her sene artıyor” diye konuştu.