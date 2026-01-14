Otomotiv devi Honda değişime gidiyor: Logosu 2027 yılında güncellenecek

Türkiye’de de hatırı sayılır kullanıcı kitlesine sahip olan otomotiv üreticisi Honda, marka kimliğinde köklü bir yeniliğe hazırlanıyor. Şirket, daha önce konsept otomobillerde görülen yeni logosunun 2027 yılından itibaren seri üretim araçlarda kullanılacağını resmen açıkladı.

'Zero' serisinde kullanmaya başlamıştı

Honda’nın yeni logosu aslında otomobil meraklılarının aşina olduğu bir tasarım. Marka, “Zero” serisi konseptlerinde daha sade ve çağdaş bir logo tercih etmiş, ancak bu tasarımı uzun süre üretim modellerine yansıtmamıştı. Son yapılan değerlendirmelerle birlikte Honda, bu logonun yalnızca konsept ya da elektrikli araçlarla sınırlı kalmayarak tüm model ailesinde standart hale getirilmesine karar verdi.

'H' harfi modern hale getirildi

Yeni tasarımda Honda’nın klasik H harfi korunurken, logonun etrafındaki çerçeve kaldırıldı. Daha yalın çizgilerle hazırlanan bu logoda, markanın simgesi haline gelen ve “iki kişinin el ele tutuşmasını” temsil eden yaklaşım da devam ediyor. Honda, yeni logonun yalnızca araçlarda değil; bayilerde, dijital mecralarda ve tüm pazarlama çalışmalarında kullanılacağını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre logo değişimi 2027 yılında kademeli şekilde uygulanacak. İlk aşamada elektrikli modeller ile büyük hacimli hibrit araçlar yeni logoyla yollara çıkacak. Sürecin devamında ise diğer Honda modelleri de aşamalı olarak yeni marka kimliğine geçecek.