Otomotiv devi Volkswagen'den dev kesinti planı: 50 bin kişinin daha işi tehlikede

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Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, küresel rekabette maliyet avantajı sağlamak amacıyla dünya genelinde 50 bin kişilik ek istihdam kesintisini değerlendiriyor. Şirket yönetimi, daha önce üzerinde uzlaşılan 50 bin kişilik azaltıma ilave olarak yeni önlemlerin gündeme gelebileceğini çalışanlara bildirdi.

Volkswagen CEO'su Oliver Blume, şirket içinde paylaşılan genelgede, grubun rakipleriyle aynı maliyet seviyesine ulaşabilmesi için yapılan hesaplamaların yaklaşık 50 bin kişilik yeni bir azaltıma işaret ettiğini belirtti.

Maliyet dezavantajı yüzde 20 olarak hesaplandı

Porsche ve Audi'nin de dahil olduğu grup genelinde daha önce 50 bin kişilik istihdam kesintisi konusunda anlaşmaya varıldığını hatırlatan Blume, buna rağmen maliyetlerin daha fazla düşürülmesi gerektiğini kaydetti.

Şirketin benzer üreticilere göre yaklaşık yüzde 20 maliyet dezavantajı bulunduğunu ifade eden Blume, bu tablonun küresel ölçekte 50 bin kişilik ek bir “teorik kesinti” anlamına geldiğini bildirdi.

Blume genelgede, "Şu anda tüm markalar, şirketler ve bölgeler genelinde ne kadar ayarlamanın fiilen gerekli ve uygulanabilir olduğunu değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Model sayısı yarıya indirilecek

Volkswagen yönetimi, yeniden yapılanma kapsamında ürün yelpazesini önemli ölçüde daraltmayı ve üretim kapasitesini azaltmayı planlıyor.

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi, en kârlı ve cazip pazar segmentlerine odaklanırken model sayısının önümüzdeki yıllarda aşamalı olarak yarıya düşürüleceğini açıkladı.

Şirketin yıllık üretim kapasitesinin de Kovid-19 salgını öncesinde hedeflenen 12 milyon araçtan 9 milyon araca indirilmesi öngörülüyor.

Blume, "Gelecek planımızla, dönüşümün bir sonraki aşamasına kendi imkanlarımızla geçiyoruz. Volkswagen Grubu'nu daha hızlı, daha dayanıklı ve daha rekabetçi hale getiriyoruz" dedi.

Dört fabrikanın kapatılabileceği iddia edildi

Geçen hafta grubun denetim kurulu ile yönetim kurulu arasında yüksek gerilimli bir toplantı gerçekleştirildi. Görüşmeler, Volkswagen'in Almanya'daki dört fabrikasını kapatmayı ve istihdamı 100 bin kişiye kadar azaltmayı değerlendirdiğine ilişkin haberlerin ardından yapıldı.

Şirketin yaklaşık 90 yıllık tarihindeki en kapsamlı yeniden yapılanmalardan biri olabileceği belirtilen plana Alman milletvekilleri ve işçi sendikaları karşı çıkıyor.

İsmi açıklanmayan iki kaynağa göre ise Volkswagen'deki işçi temsilcilerinin perşembe günü yapılan toplantıda yeniden yapılandırma planlarını engellediği öne sürüldü.

Kesinti planı iki katına çıkabilir

Volkswagen, ABD'nin ithalat tarifeleri ve Çinli otomobil üreticilerinden gelen yoğun rekabet karşısında kapsamlı tasarruf önlemlerini daha önce de gündeme getirmişti.

Son haberlerde yer alan 100 bin kişilik azaltım ihtimali, daha önce açıklanan 50 bin kişilik istihdam kesintisinin iki katına karşılık geliyor.

Plan kapsamında Hannover, Zwickau ve Emden'deki Volkswagen tesisleri ile Audi'nin Neckarsulm fabrikasının kapatılabileceği iddia edildi. Söz konusu haberler ilk olarak Manager Magazin tarafından yayımlandı.

İşçiler ve sendikalar karşı çıktı

Volkswagen Genel İşyeri Temsilciliği ile Alman sanayi sendikası IG Metall, gündeme gelen işten çıkarma ve fabrika kapatma planlarına karşı mücadele edeceklerini duyurdu.

IG Metall tarafından düzenlenen protesto, perşembe günü Volkswagen'in Zwickau'daki fabrikasının önünde gerçekleştirildi.

Hisseler yılbaşından bu yana yüzde 30'dan fazla düştü

Volkswagen hisseleri cuma sabahı işlemlerinde yüzde 0,8 değer kaybetti. Son dönemde 2010 yazından bu yana görülen en düşük seviyelere yaklaşan şirket hisseleri, yılbaşından bu yana yüzde 30'un üzerinde geriledi.

HollyHedge Consult ortağı ve fon yöneticisi Henning Gebhardt, "Hisse senedi fiyatına bakarsanız, size bir hikaye anlatacaktır" dedi.

Gebhardt, "Volkswagen mükemmel bir fırtınanın ortasında bulunuyor. Çinli rakiplerin rekabeti çok yüksek, bu yüzden Çin'den gerçek bir kâr elde edilemiyor. Tarifelerle karşı karşıyasınız ve aslında güzel ürünler sunan diğer rakipleriniz var, ki Volkswagen şu anda buna sahip değil. Genel olarak konuşursak otomotiv sektörü büyük bir baskı altında" değerlendirmesinde bulundu.