Otomotiv devi Volvo’dan isim değişikliği kararı

Çinli Geely’ye 2010’da satılan İsveç merkezli otomotiv devi Volvo, elektrikli ve plug-in hibrit araçlarında isim değişikliğine gidiyor. Nedeni ise araçların daha kolay ayırt edilebilmesi.

Buna göre; elektrikli ‘XC40 Recharge’ın yeni ismi ‘EX40’ olacak. Hafif hibrit varyantlara ise ‘XC40’ ismi verilecek.

Plug-in hibrit modellerden ‘Recharge’ etiketi kaldırılıp T8 olarak adlandırılacak. Bu adım, hibrit ve tam elektrikli araçlar arasındaki ayrımı netleştirmeyi amaçlıyor.

Öte yandan 'C40 Recharge' modelinin bu yıl itibarıyla üretimine ara verilecek. 2026’da yenilenmiş versiyonu ‘EC40’ adıyla piyasaya sürülecek.

Türkiye’de de isimler değişiyor.

Volvo’nun isim değişikliği Türkiye’ye de yansıdı. Şirketin resmi internet sitesinde 2024 araçlarda’ Recharge’ ifadesi yer alırken 2025 model araçlara yönelik listelerde bu ifade kaldırılmış.