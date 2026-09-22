Otomotiv devinden geri çağırma kararı: 23 binden fazla araç etkilendi

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Tata Motors bünyesindeki Jaguar Land Rover North America, elektrik sisteminde tespit edilen ve araçların sürüş gücü ile dış aydınlatmasını tamamen kaybetmesine neden olabilecek sorun nedeniyle ABD'de 23 bin 677 aracı geri çağıracak.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresinin (NHTSA) internet sitesinde salı günü yayımlanan belgelere göre, geri çağırmanın arkasında araçların elektrik sistemindeki bir arıza bulunuyor.

Çok sayıda model geri çağırma kapsamında

Geri çağırma, Jaguar ve Land Rover'ın farklı model yıllarına ait çok sayıda aracını kapsıyor.

Buna göre 2019-2024 model yılı Land Rover Range Rover Sport ile 2020-2024 model yılı Land Rover Range Rover Evoque, Land Rover Range Rover, Land Rover Discovery Sport ve Land Rover Defender geri çağrılacak modeller arasında yer alıyor.

Ayrıca 2021-2024 model yılı Land Rover Range Rover Velar, Jaguar E-Pace, Jaguar F-Pace ve Land Rover Discovery modelleri de geri çağırma kapsamına alındı.

Elektrik yüklenmesi arızaya yol açabiliyor

Sorunun kaynağının, yüksek güç talebinin oluştuğu durumlarda elektrik sisteminde meydana gelebilecek yüklenme olduğu belirtildi.

Bu yüklenme DC-DC dönüştürücünün arızalanmasına neden olabiliyor. Söz konusu arıza gerçekleştiğinde ise aracın sürüş gücünü ve dış aydınlatmasını tamamen kaybetme riski bulunuyor.