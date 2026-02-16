Otomotiv devinden rekor kâr sonrası sürpriz hamle: Temettü yüzde 20 artırıldı, milyarlarca dolarlık geri alım başlıyor

Küresel otomotiv devi General Motors (GM), rekor finansal performans sonrası yatırımcı güvenini pekiştiren kritik kararlar açıkladı. Şirket, üç yılda temettüsünü ikiye katlarken, yeni geri alım programıyla milyarlarca doları yatırımcılara geri döndürmeye hazırlanıyor. Elektrikli araç dönüşümü ve Çin operasyonlarında yapılan büyük mali düzenlemelere rağmen GM’nin güçlü nakit üretimi dikkat çekiyor.

6 milyar dolarlık geri alım programı açıklandı

Yaklaşık 73 milyar dolar piyasa değerine sahip olan General Motors, temettüsünü 20 artırarak hisse başına 0,15 dolardan 0,18 dolara yükseltti. Ayrıca şirket, 6 milyar dolarlık yeni bir hisse geri alım programını da onayladı.

Bu gelişmeler, şirketin Wall Street’in dördüncü çeyrek kazanç beklentilerini aşmasının hemen ardından geldi. Açıklamanın ardından GM hisseleri yükselirken, son 12 ayda toplam artış yaklaşık yüzde 70’e ulaştı.

Şirket, özellikle elektrikli araç stratejisinde yapılan yeniden yapılanma ve Çin’deki operasyonların düzenlenmesi için yaklaşık 7 milyar dolarlık mali yük üstlenmesine rağmen yatırımcılarına güçlü getiri sunmaya devam etti.

10,51 milyar dolar serbest nakit akışı

Yıllık bazda GM’nin toplam temettü maliyetinin yaklaşık 660 milyon dolar olması bekleniyor. Buna karşılık analistler, şirketin 2026’da 10,51 milyar dolar serbest nakit akışı yaratacağını öngörüyor. Bu da şirketin temettüyü daha da artırabilecek finansal güce sahip olduğunu gösteriyor. Verilere göre GM’nin yıllık temettüsünün 2029 yılına kadar hisse başına 0,96 dolara çıkması bekleniyor.

Hisse geri alımları yatırımcı getirilerini güçlendirdi

GM’nin temettü artışı kadar önemli bir diğer adımı ise agresif hisse geri alım programı oldu. Şirket, 2023 sonundan bu yana toplam 465 milyondan fazla hisseyi piyasadan geri çekti. Bu, toplam hisselerin yaklaşık yüzde 35’ine denk geliyor.

Bu hamle, hisse başına kazanç oranlarını artırarak hisse fiyatının yükselmesine katkı sağladı. Yeni onaylanan 6 milyar dolarlık geri alım programı, şirket yönetiminin hisselerin hâlâ düşük değerli olduğuna inandığını gösteriyor.

Hisse başına 2,51 dolar düzeltilmiş kâr

General Motors, dördüncü çeyrekte hisse başına 2,51 dolar düzeltilmiş kâr açıkladı. Bu rakam, analistlerin 2,20 dolar olan beklentisini önemli ölçüde aştı.

Şirketin geliri ise 45,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, Wall Street’in 45,8 milyar dolarlık beklentisinin biraz altında kalsa da yatırımcılar bu küçük farkı büyük bir sorun olarak görmedi.

Asıl odak noktası ise şirketin gelecek beklentileri oldu. GM, 2026 yılı için hisse başına düzeltilmiş kârın 11 ila 13 dolar arasında olmasını bekliyor. Bu tahmin, analistlerin 11,73 dolarlık beklentisiyle uyumlu. Şirket ayrıca bu yıl 10,3 milyar dolar ile 11,7 milyar dolar arasında net kâr elde etmeyi öngörüyor.

GM’nin büyümesinin motoru: SUV ve uygun fiyatlı araçlar

General Motors’un en güçlü pazarı Kuzey Amerika olmaya devam ediyor. Şirket özellikle büyük SUV ve pickup segmentinde lider konumunu koruyor.

GM, geçen yıl tam boy SUV segmentinde yüzde 60 pazar payına ulaşarak büyük bir üstünlük sağladı. Ayrıca ABD’de son 10 yılın en yüksek pazar payına ulaştı.

Bunun yanında şirket, daha uygun fiyatlı araç segmentinde de güçlü performans gösterdi. 2025 yılında 30 bin doların altında fiyatla satılan araç sayısı 700 bini aştı.

Chevrolet Trax ve Buick Envista gibi modeller, yeni müşteriler kazanılmasını sağlarken şirketin kâr marjlarını da korumasına yardımcı oldu.