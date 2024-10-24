Otomotiv dünyası OYDER Kongresi'nde buluştu

OYDER Otomotiv Kongresi, 'Sürdürülebilir Yetkili Satıcılık' temasıyla İstanbul'da düzenlendi. Otomotiv dünyasının yarınına odaklanılan etkinlikte, yetkili satıcılık mesleğinin bugünü ve geleceğine yönelik tüm projeksiyonların ortaya konulması hedefleniyor.

2024'ün 9 ayında yüzde 5'in üzerinde büyüme

Etkinliğin açılışında konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, otomotiv ana sanayinin 2023'te 19,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, sektörde yan sanayi dahil toplam ihracatın geçen yıl 35 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyledi ve ekledi: "Son yıllarda ardı ardına yaşanan küresel krizler, özellikle 2019'da yaşanan salgın süreci, ardından yaşanan bölgemizdeki savaş ve çatışmalara rağmen otomotiv üretiminde dünyada son 5 yılda 15'inci sıradan 13'üncü sıraya yükselmemiz bizlerin doğru bir istikamette olduğunu göstermektedir."

Gürcan, "Ülkemizde Togg öncülüğünde gelişen bir elektrikli araç piyasasına sahip olma yolunda kararlı adımlarla ilerliyoruz. Türkiye'de 2024'ün 9 ayında 60 bin 830 elektrikli araç satışı gerçekleştirilmiş olup bu rakam toplam otomotiv satışının içindeki payın yüzde 9'una tekabül etmektedir" şeklinde konuştu.

İlave gümrük vergisi düzenlemesine dikkat çekildi

Gürcan, mevcut firmaların ve yeni aktörlerin piyasaya girişiyle bu alandaki rekabetin giderek artacağını düşündüklerini söyleyerek, Türk otomotiv endüstrisinin önemli bir üretim merkezi olmanın yanı sıra AR-GE, tasarım ve marka oluşturma alanlarında kendini ispatladığını belirtti. Çin'den ithal edilen içten yanmalı ve hibrit binek otomobillere uygulanan ilave gümrük vergisi düzenlemesine değinen Gürcan, önlemler sayesinde ithalatta düşüş yaşandığına dikkati çekti. Gürcan, sektörün ihtiyaçlarına yönelik aldıkları önlemleri ve düzenlemeleri anlatarak, yılbaşında da yine sektörün ihtiyaçlarına göre yeni bir karar alacaklarını sözlerine ekledi.

Tamamı yerli sermayeyle oluşturulmuş 5 milyar dolarlık yatırım...

OYDER Başkanı K. Altuğ Erciş, otomotiv sektörünün Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturan en önemli sektörlerden olduğunu belirtti ve "Burada, bu salonda 13 farklı yerli üretici ve 22 markanın birlikteliği söz konusu. Yetkili satıcılar olarak, 1750'den fazla işletme ile bu devasa yapının dinamiklerini sürdürüyor ve 140 bin kişiyi doğrudan bu şartların içine dahil edip Türkiye ekonomisinin güçlerinden birisi olarak yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Tamamı yerli sermayeyle oluşturulmuş 5 milyar dolarlık yatırım bu sektöre olan inancın ve güvenin somut bir göstergesi olarak var oluyor" ifadelerini kullandı.

Kongre, Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, Volvo Car Küresel Yedekparça Ticari Operasyonlar Başkanı Sabri Sözen, Stellantis Türkiye İcra Kurulu Başkanı İbrahim Anaç ve Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç'ın katılımıyla 'Türkiye'de Yetkili Satıcılığın Geleceği' başlıklı panelle devam etti. Automobility Kurucusu ve Şanghay Amerikan Ticaret Odası Otomotiv Komitesi Başkanı Bill Russo da Çin ekonomisi ve Çin otomobil pazarı hakkında bir sunum gerçekleştirecek. Gün boyunca sürecek program, plaket töreniyle sona erecek.