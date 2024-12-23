Otomotiv dünyasının en büyük 3. grubu olacak: Honda, Nissan ve Mitsubishi mutabakat metni imzaladı

Nissan ve Honda arasında devam eden ortak bir holding şirketi kurma görüşmelerine Mitsubishi Motors da dahil oldu. Bu görüşmelere Mitsubishi Motors'un katılımı, iştiraki ve sinerji paylaşımı olasılığını araştırmak üzere ortak bir mutabakat zaptı (MOU) imzalandı. Üç şirket görüşmelere devam ediyor.

Hedef, Mitsubishi Motors, Nissan ve Honda arasındaki iş entegrasyonuna katılım veya dahil olma konusunda Ocak 2025 sonuna kadar sonuca ulaşmak.

Japonya’nın önde gelen otomotiv üreticileri Honda ve Nissan, küresel otomotiv sektöründe dev bir birleşme için görüşmelere başlamıştı. Şirketlerin duyurusuna göre, bu birleşme Toyota ve Volkswagen’den sonra dünyanın üçüncü büyük otomobil grubunu oluşturma potansiyeline sahip olacak.

"En iyi iş birliği şeklini inceleyeceğiz"

Mitsubishi Motors Direktörü, İcra Kurulu Temsilcisi ve Başkan ve CEO'su Takao Kato konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Otomotiv sektöründeki değişim çağında, Nissan ve Honda arasındaki iş entegrasyonu çalışması sinerjiyi yükseltecek etkileri hızlandıracak. Mitsubishi Motors ile ortak işlere yüksek değer veriyoruz. Sinerjileri gerçekleştirmek ve her bir şirketin güçlü yönlerinden en iyi şekilde yararlanmak için de en iyi işbirliği şeklini inceleyeceğiz."

Birleşme görüşmeleri ve hedefler

Honda, Japonya’nın ikinci büyük otomobil üreticisi olarak öne çıkarken, Nissan üçüncü sırada yer alıyor. Şirketlerin birleşmesi, Fiat Chrysler Automobiles ve PSA’nın 2021 yılında Stellantis adı altında birleşmesinden bu yana otomotiv sektöründeki en büyük yeniden yapılanmalardan biri olacak.

CEO’lar tarafından yapılan açıklamalara göre, görüşmelerin Haziran 2025’te tamamlanması ve 2026 yılının Ağustos ayına kadar bir holding şirketinin kurulması hedefleniyor.

CEO’lardan ortak açıklama

Tokyo’da düzenlenen basın toplantısında Honda CEO’su Toshihiro Mibe, Çinli otomobil üreticilerinin ve yeni piyasa oyuncularının yükselişine dikkat çekerek, sektörün büyük bir değişim yaşadığını belirtti.

Mibe, “2030 yılına kadar bu değişimlere ayak uyduracak kapasiteyi geliştirmezsek rekabette geride kalacağız” diyerek birleşmenin stratejik önemine vurgu yaptı.

Finansal beklentiler ve strateji

Birleşmenin ardından iki şirketin toplamda 30 trilyon yen (yaklaşık 191 milyar dolar) satış ve 3 trilyon yen’in üzerinde faaliyet karı hedeflediği açıklandı.

Honda’nın piyasa değeri 40 milyar doları aşarken, Nissan’ın değeri yaklaşık 10 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Birleşme ile maliyetlerin düşürülmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve elektrikli araç teknolojilerinde daha fazla yatırım yapılması amaçlanıyor.

Gelecek planları

Birleşme sürecinin tamamlanmasının ardından yeni holding şirketi, elektrikli araç üretimi ve dijitalleşme alanında yenilikçi projelere odaklanacak. 2026 yılına kadar yapılacak yatırımlarla şirketlerin küresel rekabet gücü artırılacak.