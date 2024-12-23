Otomotiv dünyasının en büyük 3. grubu olacak: Honda ve Nissan dev birleşme için görüşmelere başladı

Japonya’nın önde gelen otomotiv üreticileri Honda ve Nissan, küresel otomotiv sektöründe dev bir birleşme için görüşmelere başladı. Şirketlerin duyurusuna göre, bu birleşme Toyota ve Volkswagen’den sonra dünyanın üçüncü büyük otomobil grubunu oluşturma potansiyeline sahip olacak.

Birleşme görüşmeleri ve hedefler

Honda, Japonya’nın ikinci büyük otomobil üreticisi olarak öne çıkarken, Nissan üçüncü sırada yer alıyor. İki şirketin birleşmesi, Fiat Chrysler Automobiles ve PSA’nın 2021 yılında Stellantis adı altında birleşmesinden bu yana otomotiv sektöründeki en büyük yeniden yapılanmalardan biri olacak.

CEO’lar tarafından yapılan açıklamalara göre, görüşmelerin Haziran 2025’te tamamlanması ve 2026 yılının Ağustos ayına kadar bir holding şirketinin kurulması hedefleniyor. Birleşmenin ardından her iki şirketin borsadan çekilmesi planlanıyor.

CEO’lardan ortak açıklama

Tokyo’da düzenlenen basın toplantısında Honda CEO’su Toshihiro Mibe, Çinli otomobil üreticilerinin ve yeni piyasa oyuncularının yükselişine dikkat çekerek, sektörün büyük bir değişim yaşadığını belirtti.

Mibe, “2030 yılına kadar bu değişimlere ayak uyduracak kapasiteyi geliştirmezsek rekabette geride kalacağız” diyerek birleşmenin stratejik önemine vurgu yaptı.

Finansal beklentiler ve strateji

Birleşmenin ardından iki şirketin toplamda 30 trilyon yen (yaklaşık 191 milyar dolar) satış ve 3 trilyon yen’in üzerinde faaliyet karı hedeflediği açıklandı.

Honda’nın piyasa değeri 40 milyar doları aşarken, Nissan’ın değeri yaklaşık 10 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Birleşme ile maliyetlerin düşürülmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve elektrikli araç teknolojilerinde daha fazla yatırım yapılması amaçlanıyor.

Mitsubishi de dahil olabilir

Nissan’ın en büyük hissedarı olduğu Mitsubishi Motors’un da birleşme planlarına dahil edilmesi bekleniyor. Böylece üçlü bir ortaklık yapısı oluşarak daha güçlü bir küresel rekabet avantajı elde edilmesi planlanıyor.

Gelecek planları

Birleşme sürecinin tamamlanmasının ardından yeni holding şirketi, elektrikli araç üretimi ve dijitalleşme alanında yenilikçi projelere odaklanacak. 2026 yılına kadar yapılacak yatırımlarla iki şirketin küresel rekabet gücü artırılacak.