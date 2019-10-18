Otomotiv endüstrisindeki dönüşüm Bursa’da konuşuldu

18 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - Panelde konuşan Otomotiv İhracatçı Birlikleri (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Otomotiv endüstrisi bugün büyük bir dönüşümden geçiyor. Endüstride 100 yılda yaşanan değişimin bugün 10-15 yılda yaşanacağını söyleyebiliyoruz. Endüstri 4.0’a uyum sağlamanın önem kazandığı günümüzde, tedarikçi firmalar da gelecekte ayakta kalabilmek için kaliteli, ekonomik, hafif, sürdürülebilir-çevreci ürünler üretmek zorunda” dedi.

OİB, değişen ve gelişen dünya koşullarını göz önüne aldığında sürdürülebilir küresel tedarikçi olabilmek ve küresel tedarikçi kalabilmek konusunda üyelerini geliştirmeyi, bilgilendirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda UİB Mavi Salon’da yoğun bir katılımla gerçekleşen ‘Otomotivde Sürdürülebilir Küresel Tedarikçi Olabilmek’ paneline; OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, MBT Danışmanlık Kurucu Ortağı Sıtkı Şanaldı başta olmak üzere otomotiv sektör temsilcileri katıldı.

“Geleneksel ürün yöntemlerimizle gelinebilecek noktalar sınırlı”

Panelin açılışında konuşan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, teknolojideki hızlı ve dinamik değişim sonucunda tedarik sanayinin geleneksel ürün gruplarının değişeceğini ifade etti. Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: “Tabi ki geleneksel ürün grupları hemen yok olmayacak, özellikle Ortadoğu, Rusya, Latin Amerika, Kuzey Afrika gibi bizim açımızdan önemli pazarlarda bir süre daha geleneksel araçların güçlü konumu devam edecek. Ancak geleneksel ürünlerde bile hafifleştirme, yakıt optimizasyonu, enerji verimliliği, yenilikçi malzemeler öne çıkacak. Bu nedenle geleneksel üretim yöntemlerimiz ile gelinebilecek nokta artık sınırlı. Mutlaka yeni ve ileri teknolojilere, tasarıma, inovasyona, Ar-Ge’ye yatırım yapmamız gerekmekte. Günümüzün yoğun rekabet ortamında öne çıkabilmek için teknoloji ve inovasyon ağırlıklı, katma değeri yüksek ürünlere ihtiyaç duyuyor olacağız.”

“Hiyerarşik bir dizilimin yerini ağlar, işbirlikleri, satın almalar aldı”

Sektördeki iş modellerinin ve oyuncuların değiştiğini belirten Çelik, şöyle devam etti: “Bütün bunlar olup biterken sektördeki oyuncuların ve oyun şeklinin değişmemesi tabi ki imkansız. Hem iş modelleri hem de oyuncular değişiyor. Eskiden ana üreticiler ve tedarikçilerin olduğu araç ve parça tasarım, üretim ve satışının bulunduğu ortamda şimdi teknoloji şirketleri, farklı iş modelleriyle çalışan ana firmalar ve tedarikçiler var. Geleneksel şirketlerin yanında Start Up’lar boy gösteriyor. Hiyerarşik bir dizilimin yerini ağların, işbirliklerinin, satın almaların aldığı görülüyor.”

“Türk otomotiv endüstrisi de dönüşümün bir parçası”

Çelik sözlerini şöyle noktaladı: “Yeni ürün gruplarına da yatırım yapmak, Ar-Ge, tasarım ve yazılıma çok daha fazla kaynak aktarmak, yeni üretim teknolojileri ve alternatif malzemeleri iş planlarımıza dahil etmek, çok daha fazla ürün çeşitliliğini tasarımdan tedariğe, üretimden dağıtıma esnek şekilde yönetebilecek süreçler geliştirmek oldukça önemli. OİB olarak biz de Türk otomotiv endüstrisinin bu dönüşümün önemli bir parçası olması amacıyla çeşitli projelere imza atıyor, eğitimden inovasyona pek çok alanda verimli iş birlikleri yürütüyoruz.”

Konuşmaların ardından panel kısmına geçildi. Panelin öğleden önceki oturumunda; Devlet Yardımları 2 Şube Müdürü Hülya Soruklu tarafından 2014/8 Küresel Tedarik Zinciri Desteği konusunda, Devlet Yardımları Şubesi Şefi Seval Peker tarafından da 2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality’nin Desteklenmesi hakkında sunumlar yapıldı.

Panelin öğleden sonraki bölümünde ise; VW AG’den (Türkiye Bölge Ofisi) Taner Nalbat Tedarikçi Kalite Güvence konusunda bilgilendirmede bulundu. Grammer AŞ’den Satış ve Pazarlama Kıdemli Müdürü Barbaros Ersözlü firma tanıtımı yaparken yine Grammer AŞ’den Kalite Müdürü Serhat Diyaroğlu da Grammer’de VDA Uygulamaları konusunda bilgi verdi.

Son olarak Kırpart Otomotiv’den Kalite Güvence ve Kurumsal Gelişim Müdürü Alper Ravanoğlu Alman Otomotiv Sanayisinin Yeni IATF 16949’a Olan Katkıları konusunda, Teknik Glass’tan Kalite Yönetim Sistem Sorumlusu Halime Çiftlik tarafından da VDA ile Tanışma ve VDA Uygulamaları konularında bilgi verildi.