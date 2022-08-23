Otomotiv, geleceğin teknoloji girişimlerini bekliyor

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) düzenlediği Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’na (OGTY) başvurular, gelen yoğun istek üzerine 2 Eylül Cuma günü saat 23.00’e kadar uzatıldı.

Bu yıl “Şarj ve Batarya Teknolojileri” teması ile 25 Ekim’de Bursa Uludağ Üniversitesinde gerçekleştirilecek olan yarışmada, dereceye giren finalistlere toplam 500 bin TL nakdi ödül ve Patent Tescil Ödülü verilecek. Dereceye giren projeler, ayrıca İTÜ Çekirdek Kuluçka Programı’na girmeye hak kazanacak.

OİB, Türk otomotiv endüstrisinin en önemli etkinliklerinden biri olan OGTY ile üksek teknoloji ile üretim ve ihracatta katma değerin artırılmasını, yeni tasarımcıların yetiştirilmesini, üniversitesanayi iş birliğinin güçlendirilmesini ve özgün ürünlerin dünya pazarlarına sunulmasına katkı sağlanmasını amaçlıyor. Bu yıl yine Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması kapsamında geleceğin fikirlerinin, tasarım ve projelerinin sunulacağı ve önemli konuşmacıların katılacağı etkinlikte, OGTY ödül töreni de düzenlenecek. Ödül töreni, OİB Kurumsal Youtube kanalından da izlenebilecek.

OGTY’de dereceye giren finalistlere toplam 500 bin TL nakdi ödül dağıtılacak. Yarışmanın birincisine 140 bin TL, ikinciye 120 bin TL, üçüncüye 100 bin TL, dördüncüye 80 bin TL ve beşinciye 60 bin TL ve tüm Patent Tescil Ödülü verilecek. Dereceye giren projelerin sahipleri; önde gelen sektör profesyonellerinin, tasarımcıların ve akademisyenlerin değerlendirmesi sonucunda “İTÜ Çekirdek Kuluçka Programı” nda projelerini olgunlaştırmak için gerekli mentörlük ve eğitimi alacak, ayrıca ofis ve laboratuvar hizmetlerinden yararlanabilme olanağı da yakalayacak.