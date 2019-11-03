Otomotiv ihracatı ekimde 2,8 milyar dolara geriledi

03 Kasım 2019

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin ekim ayı ihracatı yüzde 3,5 oranında düşüşle 2,8 milyar dolar oldu. Geçen ay yaşadığı düşüşe rağmen ihracat tarihindeki en yüksek ikinci ekim ayı performansına imza atan otomotiv sektörü, Türkiye ihracatında da yüzde 17’lik pay ile yine ilk sırada yer aldı.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, dünya ticaretinde yaşanan sorunlara rağmen otomotiv ihracatını belli bir seviyenin üstünde tutmayı sürdürdüklerine dikkat çekti. Baran Çelik, “Otomotiv endüstrisi olarak 2019 yılı Ocak-Ekim dönemi ihracatımız 25,4 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. Aylık ihracat ortalaması ise 2,5 milyar dolar düzeyinde oldu” dedi.

Ekim ayı ihracat performansını da değerlendiren Baran Çelik, “Aslında ekim ayında ana ürün gruplarında artış kaydettik. Bununla birlikte Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ürün grubundaki yüzde 18’lik ve Çekiciler ürün grubundaki yüzde 64 oranındaki düşüş, ekim ayı performansını olumsuz etkiledi. Yine en büyük ülke pazarımız AB’ye ihracatımız yüzde 5 düşerken, Bağımsız Devletler Topluluğu’na yüzde 63, Ortadoğu ülkelerine ise yüzde 43 gibi oldukça iyi oranlarda artış kaydettik” dedi.

Binek otomobil yüzde 1, tedarik endüstrisi yüzde 3 arttı

Ekimde ürün grupları bazında Binek Otomobil ihracatı yüzde 1 artarak 1 milyar 205 milyon dolar oldu. Binek otomobillerin endüstri ihracatındaki payı yüzde 43 oldu. Tedarik Endüstrisi ihracatı ekimde yüzde 3 artarak 966 milyon dolar olurken, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 18 azalarak 388 milyon dolar, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı yüzde 10 artarak 196 milyon dolar şeklinde gerçekleşti. Diğer ürün grupları arasında yer alan Çekiciler ihracatı da yüzde 64 azaldı.

Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya yüzde 4,5 ve ikinci en büyük pazar olan Fransa’ya yüzde 6 azalma görülürken, İtalya’ya da tedarik endüstrisi ihracatı yüze 7,5 geriledi. Buna karşılık yine önemli pazarlardan Romanya’ya yüzde 31, ABD’ye yüzde 22, Rusya’ya yüzde 25, İspanya’ya yüzde 21, Slovenya’ya yüzde 46 ihracat artışı oldu.

Binek otomobillerde en büyük Pazar olan Fransa’ya ihracat yüzde 12 artarken, yine Almanya’ya yüzde 30, Birleşik Krallık’a yüzde 12, Slovenya’ya yüzde 40, Hollanda’ya yüzde 76, İsrail’e yüzde 298 artış yaşandı. Ancak İspanya’ya yüzde 47, Polonya’ya yüzde 12, Belçika’ya yüzde 33, ABD’ye yüzde 63, Fas’a yüzde 52 ihracat düşüşü görüldü.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke olan Hollanda’ya yüzde 234, önemli pazarlardan İtalya’ya yüzde 19 ihracat artışı yaşanırken, Birleşik Krallık’a yüzde 51, Slovenya’ya yüzde 23, Almanya’ya yüzde 14, Fransa’ya yüzde 30, Belçika’ya yüzde 42, ABD’ye yüzde 92 ihracat düşüşü kaydedildi.

Otobüs-Minibüs-Midibüs ürün grubunda ise Fransa’ya yüzde 118, İtalya’ya yüzde 14 ihracat artışı oldu.

Almanya’ya ihracat düşerken, Fransa ve İtalya’ya arttı

Aylık bazda en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracat yüzde 8 azalarak 398 milyon dolar olurken, ikinci büyük Pazar olan Fransa’ya ise yüzde 7 artışla 288 milyon dolar, İtalya’ya da yüzde 1,5 artarak 282 milyon dolar olarak kaydedildi.

Ekimde yine önemli pazarlardan Birleşik Krallık’a ise yüzde 14, İspanya’ya yüzde 21,5 Belçika’ya yüzde 26,5, Polonya’ya yüzde 16 düşüş görüldü. İspanya’ya yönelik düşüşte binek otomobiller ihracatının yüzde 46 düşmesi, Belçika’ya olan ihracatta yine binek otomobiller ihracatının yüzde 33 düşmesi, Birleşik Krallık’a olan performansta da eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 51 düşüşü etkili oldu.

Ekimde Slovenya’ya ise yüzde 12, Hollanda’ya yüzde 80, Rusya’ya yüzde 39 ve İsrail’e de yüzde 122 ihracat artışı yaşandı. Slovenya’ya yönelik artışta tedarik endüstrisi ihracatının yüzde 46 ve binek otomobiller ihracatının yüzde 40 artması etkili oldu. Yine Hollanda’ya yönelik artışta bu ülkeye olan eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 234 ve binek otomobiller ihracatının yüzde 76 artması etkili oldu.

AB’ye ihracat yüzde 5 düşerken, BDT’ye yüzde 63 arttı

Ekimde AB Ülkelerine yönelik ihracat yüzde 5 düşerek 2 milyar 156 milyon dolar oldu. Bu ülkelerin toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 76,5 oldu. Ekimde Bağımsız Devletler Topluluğu Ülke Grubuna yüzde 63, Ortadoğu Ülkelerine ise yüzde 43 oranında artış kaydedildi.