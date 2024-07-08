Otomotiv ihracatı haziranda % 12 azaldı! İlk 6 ayda 17,7 milyar dolara yükseldi

Uludağ Otomotiv En­düstrisi İhracatçıla­rı Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, yüz­de 12 azalarak 2,6 milyar do­lar oldu. Ülke ihracatında yi­ne ilk sırada yer alan endüstri­nin aldığı payın ise yüzde 14,1 olarak gerçekleştiği bildirildi.

Otomotiv sektörünün alt ürün gruplarından tedarik endüst­risi ihracatı 1 milyar 50 milyon dolar, binek otomobil dış satı­mı 942 milyon dolar, eşya taşı­maya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı 394 milyon dolar, oto­büs-minibüs-midibüs ihracatı 177 milyon dolar, çekiciler ih­racatı ise 30 milyon dolar ola­rak kayıtlara geçti. Tedarik en­düstrisinde en fazla ihracat Al­manya’ya, binek otomobillerde Fransa’ya, eşya taşımaya mah­sus motorlu taşıtlarda Birleşik Krallık’a, otobüs-minibüs-mi­dibüs ürün grubunda ise Fran­sa’ya yapıldı.

Birleşik Krallık 322 milyonluk ihracatla ilk sırada

Haziranda 322 milyon do­larlık ihracat yapılan Birle­şik Krallık, en fazla dış satım kaydedilen ülke konumunu korudu. Almanya 319 milyon dolarla ikinci büyük pazar ol­du, üçüncü Fransa’da ise 315 milyon dolarlık ihracata imza atıldı. Ülke grubunda yüzde 70 pay ile ilk sırada yer alan Avrupa Birliği ülkelerine dış satım, geçen yılın haziran ayına göre yüzde 12 azalışla 1 milyar 787 milyon dolar oldu. Diğer Avru­pa ülkeleri yüzde 14 payla ül­ke grupları arasında ikinci sı­rada yer alırken, bu ülke grubu­na yönelik ih­racat 14 arttı. Afrika ülkele­rine yüzde 28 ihracat düşüşü yaşandı.

6 ayda ihracat 17,7 milyar dolara yükseldi

Açıklamada görüşleri­ne yer verilen OİB Yöne­tim Kurulu Başkanı Ba­ran Çelik, “Geçen ay uzun bayram tatilinin de etkisiy­le tüm mal gruplarında ihra­cat azalırken, Birleşik Krallık’a yüzde 20, İspanya'ya yüzde 7, Romanya'ya yüzde 23, Birleşik Devletler’e ise yüzde 3 artış kaydettik. Yılın ilk altı aylık dö­neminde ise ihracatımız yüz­de 2,3 artışla 17,7 milyar dolara yükseldi. Haziran ayında uzun bayram tatilinin de olumsuz etkisiyle tüm mal gruplarında ihracat azalırken, önemli pa­zarlarımızdan Birleşik Kral­lık’a yüzde 20, İspanya'ya yüzde 7, Romanya'ya ise yüzde 23 artış kaydettik. Bu yılın ocak-haziran döneminde ise ihracatımız yüzde 2,3 artarak 17 milyar 701 mil­yon dolara yükseldi” dedi

AB ülkelerine ihracat %12 azaldı

Ülke grubunda yüzde 68 pay ile ilk sırada yer alan AB Ülkelerine ihracat yüzde 12 azalarak 1 milyar 787 milyon dolar oldu. Diğer Avrupa Ülkeleri % 14 pay ile ülke grupları arasında ikinci sırada yer alırken, bu ülke grubuna yönelik ihracat %14 arttı. Bağımsız Devletler Topluluğuna %18 ve Afrika Ülkelerine %28

Tedarik endüstrisi ihracatı 1 milyar dolar oldu

En büyük ürün grubu olan tedarik endüstrisinin haziran ayı ihracatı %11 azalarak 1 milyar 50 milyon dolar olurken, binek otomobiller ihracatı %4 azalarak 942 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı %3 azalışla 394 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı %14 azalışla 177 milyon dolar ve çekiciler ihracatı da %83 azalışla 30 milyon dolar oldu. Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken, bu ülkeye yönelik ihracat %20 azaldı. ABD’ye %2, Rusya’ya %13, ihracat düşüşü, Romanya’ya %79 ihracat artışı yaşandı. Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa’ya %17 ihracat düşüşü yaşanırken, İspanya’ya %29, İtalya’ya %14, Birleşik Krallık’a %83, Almanya’ya % 62 ihracat artışı oldu.