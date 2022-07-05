Otomotiv ihracatı haziranda arttı

DÜNYA (BURSA) - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türkiye ihracatının 16 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin haziran ayı ihracatı geçen senenin aynı döneminde göre yüzde 17,9 artış ile 2,8 milyar dolar oldu. Türkiye ihracatında ikinci sırada yer alan sektörün aldığı pay ise yüzde 11,8 olarak gerçekleşti.



OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, bu yılın ilk yarısında otomotiv endüstrisi ihracatının geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 6,1 artışla 15,3 milyar dolara ulaştığını ve ocak-haziran döneminde de ortalama aylık ihracatın 2,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik “Otomotiv endüstrisi olarak çip krizi ve enerji maliyetleri gibi birden çok sorunla mücadele etmemize rağmen haziranda bu yıl aylık bazdaki en yüksek ihracat rakamına ulaşmayı başardık. Tedarik endüstrisi, Binek otomobiller ve Otobüs-midibüs-minibüs ürün gruplarında çift haneli artış kaydederken, Polonya, İspanya ve Portekiz’e de yüksek oranlı artışlar kaydettik. Aynı şekilde yılın ilk yarısında da yüzde 6 oranında artış kaydettik. Otomotiv ihracatımızda artış grafiğinin süreceğine ve yıl sonunda hedefimizi geçeceğimize inanıyoruz” dedi.

Binek otomobilde yüzde 44 artış

Haziranda en büyük ürün grubunu oluşturan Tedarik endüstrisinde yüzde 11 artışla 1 milyar 193 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, Binek Otomobil ihracatı yüzde 44 artışla 876 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 16 azalışla 381 milyon dolar, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı yüzde 14,5 artışla 142 milyon dolar oldu. Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta yüzde 10 oranında artış görülürken, ABD’ye yüzde 29, Fransa’ya yüzde 30, İspanya’ya yüzde 68, Birleşik Krallık’a yüzde 4 artış, İtalya’ya ise yüzde 6 düşüş görüldü. Binek Otomobillerde önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 79, İtalya’ya yüzde 39, Birleşik Krallık’a yüzde 55, Almanya’ya yüzde 62, Polonya’ya yüzde 214, İspanya’ya yüzde 17, Belçika’ya yüzde 284, Slovenya’ya yüzde 17 ihracat artışı, Mısır’a ise yüzde 33 ve İsrail’e de yüzde 10 ihracat düşüşü yaşandı. Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda Birleşik Krallık’a yüzde 27, İtalya’ya yüzde 36, Fransa’ya yüzde 26, Slovenya’ya yüzde 18 ihracat düşüşü, Belçika’ya yüzde 4, Almanya’ya yüzde 149 ihracat artışı yaşandı. Otobüs Minibüs Midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa’ya yüzde 13 ihracat artışı, Portekiz ve ABD’ye ise çok yüksek oranlı ihracat artışı görüldü. Diğer ürün grupları arasında yer alan Çekiciler ihracatı ise geçen ay yüzde 182 artışla 140 milyon dolar oldu.

Ülke bazında en büyük pazar olan Almanya’ya ihracat yüzde 20 artışla 403 milyon dolar oldu. Endüstrinin yine büyük pazarlarından Fransa’ya yüzde 39 artışla 363 milyon dolar, Birleşik Krallık’a yüzde 3 artışla 284 milyon dolar ihracat yapıldı. Yine önemli pazarlardan Polonya’ya yüzde 107, İspanya’ya yüzde 52, ABD’ye yüzde 12, Belçika’ya 33, Portekiz’e yüzde 211 ihracat artışı, Slovenya’ya ise yüzde 5, Rusya Federasyonu’na da yüzde 24 ihracat düşüşü yaşandı.

AB’ye ihracat yüzde 27 arttı

Ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği’ne haziran ayında yüzde 27 artışla 1 milyar 865 milyon dolar ihracat yapılırken, AB Ülkeleri ihracattan yüzde 67 pay aldı. Geçen ay Diğer Avrupa Ülkeleri ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret Ülkelerine yüzde 9 ihracat artışı kaydedildi.