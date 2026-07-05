Otomotiv ihracatı haziranda yüzde 13 arttı: İlk altı ayda 20,8 milyar dolar aşıldı

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Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotiv endüstrisinin haziran ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışla 3 milyar 837 milyon dolara yükseldi. Böylece sektör, Türkiye ihracatındaki lider konumunu korurken toplam ihracattan aldığı pay yüzde 17,6 olarak gerçekleşti.

Ocak-haziran döneminde ise sektör ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artarak 20,8 milyar doların üzerine çıktı.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, haziran ayında tüm ana ürün gruplarında ihracat artışı kaydedildiğini belirterek, özellikle Tedarik Endüstrisi, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ve Çekiciler grubunda çift haneli büyüme gerçekleştiğini söyledi. Yazıcı, en fazla ihracat yapılan ilk 10 pazarın sekizinde artış yakalanmasının sektörün küresel pazarlardaki rekabet gücünü ortaya koyduğunu ifade etti.

Tedarik endüstrisi liderliğini sürdürdü

Haziran ayında sektörün en büyük ürün grubu olan Tedarik Endüstrisi ihracatı yüzde 18 artışla 1 milyar 393 milyon dolara ulaştı. İlk altı ayda ise bu grubun ihracatı yüzde 5 artarak 8 milyar 86 milyon dolar olurken, toplam otomotiv ihracatındaki payı yüzde 39,8 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde binek otomobil ihracatı yüzde 2,5 artışla 1 milyar 123 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıt ihracatı yüzde 15 artışla 721 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 6 artışla 311 milyon dolar ve çekici ihracatı yüzde 26 yükselişle 227 milyon dolar oldu.

Almanya en büyük pazar olmayı sürdürdü

Haziranda otomotiv sektörünün en büyük ihracat pazarı 624 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkeye ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 arttı. Fransa 479 milyon dolarla ikinci, İtalya ise 393 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

İlk 10 ihracat pazarının sekizinde artış kaydedilirken, Birleşik Krallık ve İspanya'ya ihracat yüzde 17, Slovenya'ya yüzde 20, Polonya'ya yüzde 32, ABD'ye yüzde 25 ve Hollanda'ya yüzde 62 yükseldi. Buna karşılık Romanya, Avusturya, Fas ve Yunanistan'a yapılan ihracatta gerileme yaşandı.

AB pazarı ağırlığını korudu

Ülke grupları bazında Avrupa Birliği, haziran ayında yüzde 74 pay ve 2 milyar 838 milyon dolarlık ihracatla sektörün en büyük pazarı olmayı sürdürdü. AB ülkelerine ihracat yıllık bazda yüzde 12 artış gösterdi.

Haziran ayında Afrika ülkelerine ihracat yüzde 22, Orta Doğu ülkelerine yüzde 39 ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine yüzde 26 yükseldi.

Yılın ilk yarısında ise AB ülkeleri 15 milyar 569 milyon dolarlık ihracat ve yüzde 75 payla sektörün en önemli pazarı olurken, Afrika ülkelerine ihracat yüzde 12 arttı, Orta Doğu ülkelerine ihracat ise yüzde 16 geriledi.