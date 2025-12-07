Otomotiv ihracatı kasımda yüzde 16 arttı: 3,75 milyar dolarlık satışla liderlik sürdü

Türkiye otomotiv endüstrisi kasım ayında 3,75 milyar dolarlık ihracata ulaştı.

Kasım performansında özellikle eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, otobüs–minibüs–midibüs ve çekici ihracatlarındaki yüksek artışlar dikkat çekti.

* Çekicilerde ihracat artışı yüzde 101,

* Eşya taşımaya mahsus araçlarda yüzde 64,

* Otobüs–minibüs–midibüs grubunda yüzde 45 olarak gerçekleşti.

Ana pazarlar Almanya ve Birleşik Krallık’a ihracat yüzde 45 artarken, Fransa’ya yüzde 30, Romanya’ya ise yüzde 40 artış kaydedildi.

“Yılı lider sektör olarak kapatmaya ilerliyoruz”

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, kasım ayı sonuçlarının otomotiv endüstrisinin küresel pazarlardaki rekabet gücünü teyit ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Bu yılı da ihracatın lider sektörü unvanıyla kapatmaya doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Kasımda güçlü bir artış performansı gösterdik. Ocak–kasım döneminde ihracatımızı 37,8 milyar dolara taşıdık. Sonuçlar, başta Almanya ve Birleşik Krallık olmak üzere tüm dünyada sektörümüzün gücünü bir kez daha kanıtladı.”

Binek otomobil ihracatı yüzde 8 arttı

Kasımda en büyük ürün grubu olan tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 1 düşüşle 1 milyar 309 milyon dolar olurken,

* Binek otomobil ihracatı yüzde 8 artışla 1 milyar 230 milyon dolar,

* Eşya taşımaya mahsus araçlar 644 milyon dolar,

* Otobüs–minibüs–midibüs 342 milyon dolar,

* Çekiciler 182 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Pazarlardaki hareketlilik

* Binek otomobilde Fransa’ya ihracat yüzde 12, Birleşik Krallık’a yüzde 92, Romanya’ya yüzde 287 arttı.

* Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda Almanya’ya ihracat yüzde 352 artış gösterdi.

* Otobüs–minibüs–midibüs grubunda Romanya’ya ihracat yüzde 368 yükseldi.

AB pazarına ihracat yüzde 18 arttı

Kasım ayında ihracatın yüzde 73’ü AB ülkelerine yapılırken, AB’ye yönelik satışlar yüzde 18 artarak 2 milyar 744 milyon dolara çıktı.

Diğer bölgelerde:

* Diğer Avrupa ülkelerine ihracat yüzde 40,

* Orta Doğu’ya yüzde 22,

* Bağımsız Devletler Topluluğu’na yüzde 23 arttı.

Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi’ne ihracat ise yüzde 15 geriledi.