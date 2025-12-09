Otomotiv ihracatı kasımda yüzde 16 arttı: Birleşik Krallık ve Romanya’ya dış satımda rekor artış
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre otomotiv endüstrisi, kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 3 milyar 752 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Türkiye ihracatından aldığı yüzde 16,5’lik pay ile sektör kasımda da liderliğini korudu.
OİB verilerine göre ocak–kasım döneminde ise otomotiv ihracatı yüzde 12 artarak 37 milyar 765 milyon dolara yükseldi.
Kasım ayında binek otomobil ihracatı yüzde 8 artışla 1 milyar 230 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 64 artışla 644 milyon dolar, otobüs–minibüs–midibüs ihracatı yüzde 45 artışla 342 milyon dolar, çekici ihracatı ise yüzde 101 artışla 182 milyon dolar oldu.
Pazar bazında güçlü artışlar
Binek otomobil dış satımında en dikkat çekici artışlar Birleşik Krallık, Almanya ve Romanya pazarlarında yaşandı.
* Birleşik Krallık’a ihracat yüzde 92,
* Almanya’ya yüzde 40,
* Romanya’ya yüzde 287 arttı.
Binek otomobillerde lider pazar olan Fransa’ya ihracat yüzde 12, İspanya’ya ise yüzde 25 yükseldi.
Ülke bazında genel sıralama
Kasım ayında toplam otomotiv ihracatında:
* Almanya, 571 milyon dolarla ilk sırada yer aldı ve bu pazara dış satım yüzde 45 arttı.
* Fransa, yüzde 30 artışla 512 milyon dolar ile ikinci oldu.
* Birleşik Krallık, yüzde 45 artışla 427 milyon dolar seviyesine çıktı.
AB hâlâ en büyük pazar
Kasım 2025’te Avrupa Birliği ülkeleri, yüzde 73 pay ve 2 milyar 744 milyon dolarlık hacimle ülke grupları arasında ilk sıradaki konumunu korudu. AB’ye yapılan ihracat yüzde 18 arttı.