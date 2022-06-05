Otomotiv ihracatı mayısta hız kesti

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Otomotiv endüstrisinin mayıs ayı ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artış ile 2,3 milyar dolar oldu. Ancak ihracatta artış oranının yüksek olması baz etkisinden kaynaklandı. Nisan ayında otomotiv ihracatı 2.7 milyar dolar olmuştu.

Mayıs ayı ihracat rakamlarını değerlendiren OİB Başkanı Baran Çelik, “Geçen yıl mayıs ayında çip sorunu nedeniyle ana sanayinde bazı firmaların üretime ara vermesi ve pandemi nedeniyle tam kapanma tedbirlerini uygulaması, özellikle ticari araçlar ihracatını olumsuz etkilemişti. Bu yılın mayıs ayında ise baz etkisi ile eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatında yüzde 288 gibi çok yüksek oranlı artış yaşandı. Toplamda ise yüzde 22 artışla bu yıl aylık bazda en yüksek ihracat artış oranına ulaştık” dedi.