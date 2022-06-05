Otomotiv ihracatı mayısta yüzde 22 arttı

Zehra ORUÇ / BURSA

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı. OİB'in verilerine göre, Türkiye ihracatının 16 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin mayıs ayı ihracatı bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 22 artış ile 2,3 milyar dolar oldu. Türkiye ihracatında ikinci sırada yer alan endüstrinin ülke ihracattan aldığı pay ise yüzde 12,1 olarak gerçekleşti. En önemli pazarlar arasındaki Birleşik Krallık’a yaklaşık yüzde 90’a varan oranda artış kaydedildi. Slovenya ve Belçika’ya yüksek oranlı ihracat artışları dikkat çekti. Ocak- mayıs döneminde otomotiv endüstrisinde toplam ihracat yüzde 4 artışla 12,5 milyar dolar, ortalama aylık ihracat ise 2,5 milyar dolar oldu.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Geçen yıl mayıs ayında çip sorunu nedeniyle ana sanayinde bazı firmaların üretime ara vermesi ve pandemi nedeniyle tam kapanma tedbirlerini uygulaması, özellikle ticari araçlar ihracatını olumsuz etkilemişti. Bu yılın mayıs ayında ise baz etkisi ile eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatında yüzde 288 gibi çok yüksek oranlı artış yaşandı. Toplamda ise yüzde 22 artışla bu yıl aylık bazda en yüksek ihracat artış oranına ulaştık.” dedi.

Mayısta en büyük ürün grubunu oluşturan Tedarik endüstrisinde ihracat yüzde 0,4 azalarak 921 milyon dolar olurken, Binek Otomobil ihracatı yüzde 11 artarak 758 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 288 artarak 378 milyon dolar, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı yüzde 6 azalarak 87 milyon dolar oldu.

Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta yüzde 4 düşüş görülürken, yine önemli pazarlardan İtalya ve Birleşik Krallık’a yüzde 10, Rusya’ya yüzde 31, Fas’a yüzde 35 ihracat düşüşü, ABD’ye yüzde 43, Fransa ve Polonya’ya yüzde 13, Çekya’ya yüzde 74 ihracat artışı yaşandı.

Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 19, Birleşik Krallık’a yüzde 50, İspanya’ya yüzde 93, İtalya’ya yüzde 27, İsrail’e yüzde 88, Slovenya’ya yüzde 705, Belçika’ya yüzde 64 ihracat artışı görülürken, ABD’ye yüzde 74, Mısır’a yüzde 79, Hollanda’ya yüzde 76 ihracat düşüşü görüldü.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda Birleşik Krallık’a yüzde 611, Fransa’ya yüzde 474, Slovenya’ya yüzde 2.518, ABD’ye yüzde 279, İtalya’ya yüzde 217 ve Belçika’ya yüzde 874 ihracat artışı kaydedildi. Otobüs Minibüs Midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa’ya yüzde 35 ihracat düşüşü yaşanırken, Portekiz’e yönelik ihracat yüzde 100 arttı. Diğer ürün grupları arasında yer alan Çekiciler ihracatı ise yüzde 123 artarak 116 milyon dolara ulaştı.

En büyük üç pazarın ikisinde yüksek oranlı artış var

Ülke bazında en büyük pazar olan Almanya’ya ihracat yüzde 1 azalarak 315 milyon dolar oldu. İkinci büyük pazar Fransa’ya ise yüzde 26 artışla 304 milyon dolar ihracat yapılırken, üçüncü büyük pazar Birleşik Krallık’a yüzde 89 artışla 220 milyon dolar ihracat oldu. Yine önemli pazarlardan İtalya’ya yüzde 30, İspanya’ya yüzde 59, ABD’ye yüzde 23, Polonya’ya yüzde 26, Slovenya’ya yüzde 303, Belçika’ya yüzde 82 ihracat artışı, Rusya’ya ise yüzde 39, Fas’a yüzde 21, Hollanda’ya yüzde 39, Mısır’a yüzde 63 ve Macaristan’a yüzde 46 ihracat düşüşü yaşandı.

AB’ye ihracat yüzde 24 arttı

Ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği’ne mayıs ayında ihracat yüzde 24 artarak 1 milyar 540 milyon dolar oldu. AB Ülkelerinin payı ise yüzde 67 olarak ölçüldü. Geçen ay Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine yüzde 30, Ortadoğu Ülkelerine yüzde 26, Diğer Avrupa Ülkelerine yüzde 74 ihracat artışı görüldü.