Otomotiv ihracatı ocakta 3,1 milyar dolara ulaştı

Türkiye otomotiv endüstrisi, 2026 yılına ihracatta güçlü bir başlangıç yaptı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre sektörün ocak ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artışla 3,1 milyar dolar oldu. Otomotiv endüstrisi, Türkiye toplam ihracatından aldığı yüzde 17,4 payla liderliğini korudu.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, ocak ayında ulaşılan performansın sektör açısından önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, Türkiye otomotiv endüstrisinin küresel pazarda rekabet gücünü artırmaya devam ettiğini ifade etti.

Çekiciler ve otobüs grubunda güçlü artış

Ocak ayında sektörün en büyük ürün grubu olan tedarik endüstrisinin ihracatı yüzde 4 artışla 1 milyar 304 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde binek otomobil ihracatı yüzde 5 düşüşle 904 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıt ihracatı ise yüzde 0,4 gerilemeyle 480 milyon dolar oldu.

Otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yüzde 11 artışla 215 milyon dolara, çekici ihracatı ise yüzde 39 artışla 119 milyon dolara ulaştı.

Avrupa pazarında artış dikkat çekti

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracat yüzde 11 artarken, İtalya’ya yüzde 24, Polonya’ya yüzde 19, Çekya’ya yüzde 22, Fas’a yüzde 27 ve Slovenya’ya yüzde 23 artış kaydedildi. Buna karşılık ABD, İspanya ve Rusya’ya ihracatta düşüş yaşandı.

Binek otomobil ihracatında İspanya, Polonya ve Romanya’ya güçlü artış görülürken; Fransa, Birleşik Krallık, İtalya, Belçika, Portekiz ve Yunanistan pazarlarında gerileme kaydedildi.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda Birleşik Krallık, İtalya, Belçika ve Fransa’ya ihracat artarken; Almanya, Slovenya ve İspanya pazarlarında düşüş yaşandı. Otobüs, minibüs ve midibüs grubunda Almanya, İtalya ve İspanya’ya ihracat artışı öne çıkarken, Birleşik Krallık’a ihracat geriledi. Çekici ihracatında ise Almanya, Polonya ve Fransa’ya üç haneli artış dikkat çekti.

Almanya liderliğini korudu

Ocak ayında en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracat yüzde 6 artışla 490 milyon dolara ulaştı. Fransa’ya ihracat yüzde 5 düşüşle 311 milyon dolar olurken, İspanya’ya ihracat yüzde 14 artışla 292 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

İtalya, Polonya, Çekya, Fas, Avusturya ve İsveç pazarlarında güçlü artış görülürken, Birleşik Krallık, Slovenya, ABD, Portekiz, Rusya ve Yunanistan pazarlarında gerileme yaşandı.

AB pazarı ihracatın lokomotifi oldu

Ocak ayında Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yüzde 7 artışla 2 milyar 282 milyon dolara yükseldi. Toplam otomotiv ihracatının yüzde 74,5’i AB ülkelerine gerçekleştirildi. Afrika ülkelerine ihracat yüzde 43 artış gösterirken, diğer Avrupa ülkeleri, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi, Orta Doğu ve diğer Amerika ülkelerine ihracatta düşüş kaydedildi.